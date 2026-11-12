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黃仁勳去留掀論戰！策略師指「撐過這周算幸運」 有人提卸任CEO當董事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳再爆一樁婚外情。有策略師認為，他能保住執行長職位撐過這周就算幸運。（路透）
黃仁勳再爆一樁婚外情。有策略師認為，他能保住執行長職位撐過這周就算幸運。（路透）

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳該不該下台，矽谷投資人與華爾街分析師出現不同聲音。馬斯克在內的科技界要角力挺他留任，認為美國AI競賽少不了他；但隨著第二段婚外情報導曝光，有分析師認為董事會恐怕得換人，也有人提出折衷構想：卸下執行長職務，留任董事或策略顧問。

市場的疑慮也從誰能接班，擴大到輝達是否會縮減對AI產業的資金支持。隨著華爾街日報報導董事會正準備撤換黃仁勳，輝達股價11日盤後跌勢加重，CoreWeave、美超微等AI股也跟著走低。

矽谷力挺黃仁勳留任

紐約時報報導，黃仁勳8日承認對妻子不忠後，矽谷多名重量級投資人幾小時內就陸續表態支持。他們的主張相近：婚外情是個人過失，但失去黃仁勳，對美國的傷害可能更大。

紅杉資本合夥人馬奎爾（Shaun Maguire）形容，黃仁勳是這個世代最出色的創業家之一。他認為黃仁勳做了極其愚蠢的事，對美國也不好，但推測他沒有惡意，並強調他對美國AI領導地位無可取代。

馬斯克（Elon Musk）隨後轉發貼文，表示同意。

馬斯克長期合作夥伴、Valor Equity Partners創辦人格拉西亞斯（Antonio Gracias）說，沒有黃仁勳，美國不會在AI競賽領先，一次錯誤不能抹去他一生的領導貢獻。

投資人貝克（Gavin Baker）也說，若黃仁勳倒下，將是美國的災難，也是送給中國的大禮。

這些聲援背後，反映黃仁勳在AI產業的特殊地位。輝達晶片是各家AI業者爭搶的資源，誰能取得、拿到多少，都可能影響新創公司與科技巨擘的競爭。輝達的投資與業務，也與OpenAI、Anthropic等主要業者緊密相連。

第二段婚外情增變數

部分分析師最初認為，黃仁勳未必會被撤換。Wedbush分析師布萊森（Matt Bryson）9日指出，董事會最初的聲明，降低了其打算撤換黃仁勳的可能性。他認為，黃仁勳凡事親自參與營運，若遭撤換，將對輝達造成重大負面影響。

但紐約時報11日再爆料，黃仁勳也曾與直接向他匯報的輝達醫療事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）發展婚外情。輝達與鮑威爾未立即回應路透的置評請求。

StoneX分析師艾克里（Cody Acree）表示：「如果有證據顯示還有第二段婚外情，我認為董事會別無選擇，只能採取行動。每家公司都有道德規範，輝達也不例外。」但他也坦言，這不會是一般的高階主管離職。黃仁勳就是輝達的代名詞，而輝達晶片又是驅動AI模型的核心，「沒有輝達，就沒有AI產業」。

Baird分析師傑拉（Tristan Gerra）與邦巴（Tyler Bomba）指出，輝達需要新執行長，建立配合美國對中AI技術管制政策的內部防護機制，並重建公司內外的信任。兩人傾向由外部人士接任。

Miller Tabak首席市場策略師梅利（Matt Maley）認為，第二段婚外情報導可能迫使董事會採取行動。他說：「這次消息曝光後，看來他能撐過這周就算幸運了。」但梅利擔心，輝達是AI產業重要的資金提供者，這些發展會不會讓公司縮減支出？

卸任CEO但留任董事？

除了留任或離開，也有人提出其他可能。Zacks Investment Management首席市場策略師穆貝里（Brian Mulberry）的構想是，黃仁勳不再擔任執行長，但以董事或策略顧問身分留下，繼續為創新、研發與執行提供方向。

截至紐約時間11日傍晚5時30分，輝達盤後下跌9%。其他AI相關個股也走低，CoreWeave下跌逾5%、美超微跌逾4%，英特爾與戴爾各跌3%。

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