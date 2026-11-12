黃仁勳婚外情震撼台灣！美媒：仁來瘋形象受衝擊 恐牽動台北市長選情

台灣是輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的出生地，也是他協助開創的人工智慧（AI）晶片產業重要支柱。華爾街日報報導，黃仁勳與涉嫌為中國情報來源的科技業高階主管黃樂發生婚外情，不僅震撼台灣，也讓各界開始以不同眼光看待他，甚至可能影響月底的地方選舉。

經常身穿黑色皮夾克的黃仁勳出生於台北，在台南長大，之後隨家人移居泰國，再搬到美國。他目前是美國公民，但仍與台灣保持密切關係，而台灣對輝達的業務至關重要。

黃仁勳在台灣備受推崇，一舉一動都有大批粉絲追隨，這股狂熱甚至被稱為「仁來瘋」（Jensanity）。他每次返台，尤其是一年一度的國際電腦展（Computex）期間，總受到英雄般的禮遇。他經常到夜市和餐廳品嘗當地美食，受到媒體及支持者簇擁，也曾在棒球比賽中擔任開球嘉賓、與粉絲合照及簽名，甚至曾在一名女性粉絲胸前簽名。

與此同時，AI熱潮帶動台灣今年創下數十年來最快的經濟成長。台積電市值占台灣股市總市值超過三分之一，股價表現讓一般投資人嘗到成功的滋味。黃仁勳之所以享有明星般的地位，不僅因為他出身台灣，在全球最重要的經濟領域之一取得舉世矚目的成就，也因為他協助台灣從中獲利。

輝達的業務對台灣同樣重要。台積電負責生產輝達設計的最先進晶片，輝達許多客戶也位於台灣。不過，黃仁勳曾在台北餐廳用餐時，被拍到與這起婚外情事件的核心人物、涉嫌為中國間諜的資料中心產業高階主管黃樂（Alice Huang）同框。婚外情曝光後，黃仁勳原本廣受歡迎的正面形象受到衝擊，一些民眾起初難以置信。

台灣大學政治系教授南樂（Lev Nachman）表示：「台灣民眾對這起事件的反應和世界其他地方一樣，充滿震驚與難以置信。他真的就像大家心目中那個很酷的叔叔，讓人覺得他絕對不會是惹出問題的人。」

報導指出，由於台灣面臨中國威脅，黃仁勳婚外情事件造成的衝擊格外深刻。台灣政府持續防堵中國間諜活動及北京其他危害台灣安全的企圖，也致力捍衛台灣在全球AI晶片製造領域的領先地位。東吳大學政治系副教授陳方隅表示：「人們很容易容忍男人有婚外情，尤其是有錢的男人。」但黃仁勳的事件涉及中國間諜活動嫌疑，因此「許多台灣人會認為這是國家安全威脅」。

報導提到，黃仁勳的事件可能影響台灣月底的地方選舉。黃仁勳今年稍早表示，輝達每年將在台灣支出1500億美元，公司也宣布將在台北興建台灣總部。正在爭取連任的台北市長蔣萬安，一直將成功爭取輝達設立總部視為任內政績之一。

蔣萬安在台視10日播出的專訪中表示，台北市政府與輝達溝通始終順暢，雙方有關總部的合作將按原定計畫推進。