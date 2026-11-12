黃仁勳遭爆曾與下屬發展婚外情…輝達內部早有議論 目擊者被要求簽保密協議

「紐約時報」（New York Times）引述5名曾在輝達（Nvidia）任職人士透露，執行長黃仁勳因涉嫌與一名美國情報機構認定為中國間諜的女性發生婚外情而受到調查外，據稱也與一名直接向他報告工作的高階主管發展婚外情。

這段之前未曝光的關係，對象是輝達醫療保健事業部副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。這5名人士在要求匿名下，透露了這項敏感資訊。

根據輝達行為準則，公司要求員工「避免自身行為造成利益衝突的情況」，包括「私人關係」。輝達也表示，對於任何不當行為的舉報，都會「迅速展開調查」。許多企業都有相關政策，禁止主管與下屬發展親密關係。

2名曾在輝達任職的人士指出，今年3月輝達在加州聖荷西（San Jose）舉行會議期間，63歲的黃仁勳與48歲的鮑爾曾在一家飯店被拍到舉止親暱。紐時尚未看到這段影片。

黃仁勳與鮑爾目前都已婚，配偶另有其人。

黃仁勳於1993年共同創立輝達，並將這家企業打造成全球人工智慧（AI）晶片的領導供應商。近來，他正面臨日益升高的外界審查與關注。

上個月，紐時報導一名與黃仁勳關係密切的中國籍高階主管，已被美國官員認定為中國情報機構的人員。

本月，黃仁勳承認這段婚外情後，輝達董事會已針對此事展開調查，並由沃奇爾·立普頓律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）負責主導。

此外，3個具影響力的美國聯邦眾議院委員會的共和黨籍領導人也要求黃仁勳出席閉門簡報會，說明他與這名女性的往來。這名女性使用的名字是黃樂（Alice Huang）。

中國方面否認相關間諜指控，而被控替北京從事間諜活動的中國籍高階主管黃樂也尚未回應外界的置評請求。

記者今天透過電話聯繫黃仁勳，詢問他與鮑爾關係時，黃仁勳回答，「我認為你不應該直接跟我談這件事」，隨後掛斷電話。

輝達拒絕發表評論，鮑爾則尚未立即回應記者的置評請求。

上述5名人士說，黃仁勳與鮑爾之間的關係早已在公司內部被議論。

鮑爾2008年加入輝達。根據公司網站，她負責推動輝達晶片技術應用於高等教育及醫療保健領域的計畫，尤其是醫學影像設備。

鮑爾在輝達職涯一路晉升。根據她在領英（LinkedIn）個人資料，她於2016年升任AI業務開發資深總監。

到了2017年底，她獲任命為醫療保健事業部副總裁，經常代表輝達出席世界各地的科技會議並發表演講。

今年3月，鮑爾出席輝達在聖荷西舉辦的年度開發者大會GTC並發表演說，介紹如何運用AI推動醫療保健及生物學領域的突破。她在簡報中還使用黃仁勳的卡通形象。

會議期間，輝達高階主管在附近一家飯店舉行會議。據稱，黃仁勳與鮑爾當時在飯店內被目擊舉止親暱。

3名知情人士說，當時有一名旁觀者用手機拍下兩人的互動過程。

上述人士表示，黃仁勳的保全人員注意到這名正在使用手機拍攝的旁觀者，隨後將對方帶到一旁，限制其行動。他們還向這名人士提出條件，希望對方簽署一份保密協議（NDA）。

黃仁勳並非唯一一位曾與下屬發展親密關係的美國企業執行長。

2018年，晶片製造商英特爾（Intel）時任執行長科再奇（Brian Krzanich）承認與一名員工「有過雙方自願的親密關係」後，辭去執行長職務。

2019年，麥當勞（McDonald's）解除伊斯特布洛克（Steve Easterbrook）執行長職務。之後，麥當勞發現他違反公司政策，曾與多名員工維持性關係，因而對他提起訴訟。