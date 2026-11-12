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黃仁勳再爆偷吃輝達副總裁…她兩年前曾赴台大醫院談AI醫療合作

聯合新聞網／ 綜合報導
鮑爾過去曾來台灣與台大醫院洽談合作。擷自台大醫院官網
鮑爾過去曾來台灣與台大醫院洽談合作。擷自台大醫院官網

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再爆婚外情爭議！《紐約時報》引述5名曾任職於輝達的人士透露，黃仁勳除了被指與一名遭美方認定為中國間諜的女子發生婚外情，還曾與直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）發展婚外關係，當時有人在飯店拍到兩人舉止親暱，但隨即被保鏢攔阻並要求簽下保密協定。報導更指出，鮑爾過去曾來台灣與台大醫院洽談合作。

鮑爾加入輝達18年 掌管全球醫療AI業務 曾推動GPU應用於醫學影像

根據輝達（NVIDIA）官方資料，金伯莉．鮑爾（Kimberly Powell）現任輝達醫療保健副總裁，負責全球醫療事業，業務涵蓋加速運算、人工智慧及視覺化技術，推動醫學影像、生命科學、藥物開發及醫療數據分析等領域的應用。鮑爾於2008年加入輝達，早期負責將GPU打造為醫學影像設備的加速運算平台，之後陸續領導高等教育與研究業務、策略合作及NVIDIA AI Labs、NVIDIA Inception新創培育計畫，長期深耕AI與醫療科技產業。

鮑爾早年曾任職於Planar Systems，從事診斷顯示系統工程及產品管理工作，學歷方面則畢業於美國東北大學，取得電機工程學士學位，主修電腦工程。她也曾多次代表輝達發布醫療AI相關技術與合作消息，2024年6月曾介紹台灣國家衛生研究院及長庚紀念醫院採用輝達加速運算技術，推動生物醫學研究及醫療照護，展現其在全球醫療科技布局中的重要角色。

2024年曾赴台大醫院談AI醫療合作

值得注意的是，鮑爾過去曾來台灣與台大醫院洽談AI智慧醫療合作。根據台大醫院2024年6月7日發布的新聞稿，鮑爾同年6月5日以輝達全球醫療業務部門副總裁身分率領團隊拜訪台大醫院，與醫療團隊針對神經外科、醫學影像等領域的人工智慧應用進行交流。

台大醫院當時表示，雙方將針對多項AI醫療應用展開合作討論，包括語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病歷整合，以及放射影像診斷系統等，希望透過生成式AI與加速運算技術，提升醫療效率與臨床決策能力。

此外，台大醫院也計畫與輝達深化AI影像診斷合作，涵蓋胰臟癌早期偵測及腹部其他器官疾病的輔助診斷。這場合作會議當時聚焦於智慧醫療技術發展，如今隨著鮑爾被捲入黃仁勳婚外情傳聞，讓其曾來台拜訪台大醫院的這段經歷再度受到關注。

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