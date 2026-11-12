黃仁勳下台聲浪升高！美兩黨議員促辭職 國會不排除強制傳喚

美國國會要求先進AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下台的聲浪升高，民主、共和兩黨都有人呼籲他辭職。眾議院三個委員會也正考慮，若他不同意出席作證，將發出傳票強制傳喚。

紐約時報引述五名曾在輝達任職的人士報導，黃仁勳除了與一名據報遭美國情報單位認定為中國間諜的女子有染外，也曾與直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。

CNBC報導，參議院銀行委員會成員、北達科他州共和黨參議員克雷默（Kevin Cramer）周三再次要求黃仁勳辭職。他表示，外界不知道女方掌握了哪些可用來對付黃仁勳的資訊。他說，黃仁勳「現在非常容易遭到勒索、威脅」，從國家安全角度來看，「我們不能冒這個險」。

共和黨籍眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）、中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）及情報委員會主席克勞福（Rick Crawford），已於11月4日致函，要求黃仁勳於11月18日赴委員會作證。

馬斯特與穆勒納爾周三下午表示，尚未收到回覆，將等到當天結束。若黃仁勳不同意出席，不排除發出傳票。穆勒納爾強調，三個委員會都有傳票權，「我們會繼續追查」。

眾議院監督委員會民主黨議員蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam）及共和黨眾議員貝肯（Don Bacon），也要求黃仁勳辭職。

蘇布拉馬尼亞姆表示，調查應釐清輝達與中國之間發生了什麼，以及川普政府看來早已知情，為何未採取行動。他也要求追查，輝達與黃仁勳的資金是否影響政府保持沉默。

黃仁勳長期反對嚴格限制AI晶片出口中國，引發國會對中鷹派不滿。民主黨明年1月將掌控國會兩院，輝達可能面臨更密集的調查，這起風波也可能推升國會加嚴出口管制的力道。

國會正爭取將《AI監督法案》、《MATCH法案》與《晶片安全法案》納入今年尚未通過的《國防授權法》，防止美國晶片技術落入敵對勢力手中。

蘇布拉馬尼亞姆警告，輝達如何處理、黃仁勳是否繼續掌舵，可能影響公司與華府的關係。若輝達查出黃仁勳知情卻毫無作為，國會就必須採取行動。