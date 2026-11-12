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黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是輝達女副總裁

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell） 輝達官網
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell） 輝達官網

紐約時報引述五位曾在輝達（NVIDIA）任職的人士報導，執行長黃仁勳除了和一名美方認定為大陸間諜的女子發生婚外情，也曾和直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。

輝達行為準則要求員工避免讓自身行為造成利益衝突，包括私人關係，並表示會迅速調查不當行為的通報。很多企業也訂有禁止主管和部屬交往的規定。

其中兩位曾在輝達任職的人士說，63歲的黃仁勳和48歲的鮑爾，今年3月在加州聖荷西一場輝達會議期間，曾在一家飯店親密互動，並被拍成影片。黃仁勳和鮑爾都已婚。

黃仁勳本月承認婚外情後，輝達董事會展開調查，由Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務所主導。眾院三個重要委員會的共和黨籍主席，也要求黃仁勳出席閉門簡報，說明他和黃樂（Alice Huang）的往來。

紐時周三致電黃仁勳，詢問他和鮑爾的關係時，他說：「我不認為你們應該直接找我談。」隨後掛斷電話。

消息人士說，黃仁勳和鮑爾的關係，已在輝達內部受到議論。

鮑爾2008年加入輝達。根據輝達官網，她負責推動將輝達晶片技術應用於高等教育和醫療的計畫，尤其是醫療影像設備。

鮑爾在輝達逐步升遷。她的LinkedIn資料顯示，2016年升任AI事業開發資深總監，2017年底前獲任命為醫療事業副總裁。她也在世界各地出席科技會議，代表輝達發表演說。

今年3月，鮑爾出席輝達在聖荷西舉行的年度開發者大會GTC，談到如何運用AI協助醫療和生物學研究取得突破。她的簡報也用了黃仁勳的卡通形象。

大會期間，輝達主管在附近一家飯店開會。三名聽取事件說明的人士透露，有人看見黃仁勳和鮑爾在飯店親密互動，一名旁觀者用手機拍下畫面。

這些人士說，黃仁勳的維安人員發現有人拿手機拍攝，便將此人帶到一旁隔開，並提出條件，希望對方簽署保密協議。

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