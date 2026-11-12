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Baird調降輝達股票評等至「中立」 目標價大砍60%

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

券商貝雅（Baird）今天將美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）股票評等調降，並將目標價大砍60%，考量到美國恐收緊對中國晶片銷售及AI支出可能放緩，衝擊其晶片需求。

路透社報導，貝雅將輝達股票評等由「買進」調降至「中立」，目標價則由500美元大幅下修至200美元。

輝達股價昨天收在168.9美元，週線很可能將創下去年3月以來最大跌幅，主要受到輝達領導階層人事不確定性拖累。

貝雅指出，輝達執行長黃仁勳與1名疑似涉入間諜活動的中國女商人關係仍受調查中，使得輝達股價短期內很可能在區間波動。

貝雅另提醒，對輝達而言，東南亞資料中心業者及中國的需求至關重要，因此美方任何預防性出口限制或最終出口管制，都可能影響其營收。

除此之外，貝雅預警，運用AI的超大雲端服務商在供應受限及需求浮現走軟跡象夾擊下，明年資本支出成長率可能降至約40%。

輝達的H300晶片雖仍供不應求，但受擇時風險影響，10%至30%的預訂單面臨被砍風險。

貝雅還指出，輝達明年換執行長的可能性正在升高，但向外求才的可能性高於從內部拔擢。

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