魯比歐兩度示警 川普堅挺黃仁勳謊稱不知情

紐約時報報導，知情人士透露，輝達執行長黃仁勳與疑似大陸間諜黃樂發生婚外情，美國官員去年秋季就曾告知美國總統川普，美國國務卿魯比歐今年五月還在飛往北京的空軍一號機上，再度口頭提醒川普此事，但川普仍讓黃仁勳隨同訪中，近日還宣稱不知道黃仁勳出軌。

報導說，川普五月搭乘空軍一號前往北京途中，魯比歐向川普簡報美方取得的敏感情報，指黃仁勳與黃樂有親密關係。黃仁勳最初並未列入五月隨同川普訪中的科技業邀請名單，川普隨後臨時邀請黃仁勳，在空軍一號停靠阿拉斯加時前去會合。

一名美國政府官員證實，魯比歐得知黃仁勳將加入訪問行程後，便「向總統簡報此事」，川普聽取簡報後，並未受到太大觸動，仍按計畫接黃仁勳登機；而黃仁勳登上空軍一號後，僅與川普「非常短暫」見面，然後「幾乎整趟飛行都待在飛機另一個獨立區域」。

美國國務院拒絕評論，白宮以電子郵件提供川普九日發言，宣稱先前不知道黃仁勳出軌，並否認紐時報導，但未進一步說明。

川普知情 紐時爆內情

紐時指出，這次機上簡報先前未經報導，也是川普七個月內至少第二次獲告知黃仁勳與黃樂關係。美官員去年秋季首次警告川普，黃樂被認為為大陸情報機構工作，但川普不採取任何行動。

這些訊息與川普說法矛盾。川普九日在記者會上被問及，前往北京與大陸國家主席習近平舉行峰會時，是否知道黃仁勳與黃樂的關係，川普說，「沒有，我當時沒聽說這件事」。

在五月北京行幾周前，魯比歐負責監督起草一份關於黃仁勳的備忘錄，分發給少數政府高級官員。一名知情人士說，這份備忘錄並非為川普準備，也沒有在「空軍一號」上給他看。

川普曾暗示 再邀黃訪陸

川普預定下周再次訪問大陸。他曾暗示可能再邀黃仁勳同行，九日雖說不會隨行，仍大力辯護，表示黃仁勳不知道黃樂是間諜。川普曾考慮開放銷售輝達Blackwell晶片給大陸，黃仁勳及部分科技業領袖支持，但川普顧問多數反對。

黃仁勳的婚外情可能在華府引發重大政治效應。美國對中鷹派人士正藉此機會，重新推動遭川普擱置的強硬路線，包括限制先進ＡＩ晶片出口大陸。

這起風波可能讓跨黨派「人工智慧看守法案」重新獲得推動機會。戰略暨國際研究中心人工智慧主任梅塔指出，華府對中鷹派一直希望美國對大陸採取更積極出口管制措施。布魯金斯研究所研究員陳凱欣指出，共和黨長期以來顧忌與川普對抗，但隨著共和黨在期中選舉大敗，部分黨員可能更願意與川普唱反調。

美國國會三名共和黨眾院委員會主席要求黃仁勳十八日出席閉門簡報，說明他與黃樂的往來以及輝達防範間諜活動的措施。諮詢公司亞洲集團共同創辦人坎伯表示：「我們將看到許久以來最為嚴肅的調查行動之一。」

曾任美國副國務卿的坎伯預期，國會將追問政府何時得知相關訊息、川普是否曾接獲警告，以及黃仁勳與黃樂接觸是否影響川普對中政策。

陳凱欣警告，若調查最終迫使黃仁勳下台，將對美國整體ＡＩ產業造成巨大衝擊。