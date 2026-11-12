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「紅色賭盤」作者沈棟談黃樂 間諜缺證據 更像掮客

聯合報／ 特派記者陳湘瑾、記者林則宏／連線報導

輝達執行長黃仁勳深陷婚外情與間諜疑雲，大陸國台辦昨未再做出進一步表態，但強調兩岸企業攜手發展，符合兩岸企業利益，包括半導體在內，兩岸產業鏈供應鏈保持穩定強韌，既是客觀事實，也是現實需求。

昨日下午大陸外交部記者會上，路透社記者提問，在涉及黃仁勳的相關指控出現後，美國國會議員再次呼籲收緊對中國獲取先進人工智慧晶片的限制。大陸外交部發言人郭嘉昆回應稱，「中方在美國輸華晶片問題上的立場是一貫的」。

熟悉中國政商遊戲規則的「紅色賭盤」作者沈棟卻認為，黃樂很可能只是一名商業掮客或「白手套」。他指出，大家應該停止追逐聳動的間諜敘事，開始循著金流追查。

沈棟台北時間十一日在個人電子報平台Substack撰文指出，幾乎所有人都已認定，黃樂就是中國間諜。但沈棟問：「證據在哪裡？」以他在中國經商逾廿年的經驗研判：黃樂主要是名商業掮客，也可能曾替其他商業利益充當「白手套」。

沈棟指出，近期一些調查報導揭露黃樂參與過一連串複雜的資本市場交易，其中反覆出現的模式就是透過中間人與多層持股架構，將交易文件上具名的人與背後實際享有經濟利益的人區隔開來。黃樂之後成為Megaspeed代表，只是再次運用其早已熟稔的商業手法。

他認為，調查者不應執著於間諜敘事，而應追問：究竟是誰最終控制採購網絡？誰提供資金？誰取得算力？輝達對最終客戶知道多少？

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