劉世芳：黃樂持香港護照入境 廢證不能再來

輝達公司執行長黃仁勳被爆與疑似大陸女間諜黃樂婚外情，黃樂曾來台，多名立委昨在立法院質詢指國家安全出現漏洞；內政部長劉世芳說，移民署已對黃樂廢止入出境許可證，不可能再來台，將檢討事前審查、事中訪視及事後處分。

紐時報導，知情人士透露，台灣當局二○二四年應美國政府建議，開始監控持香港護照入境的黃樂赴台行程，包括她與黃仁勳公開露面活動。

據了解，黃樂不是每次都隨黃仁勳來台，她持香港護照入境，次數為個位數，每次僅停留約數日；美國媒體報導此事後，移民署掌握黃樂入出境狀況，廢止入出境許可證。

立院內政委員會昨審查警政署、消防署、移民署等機關明年總預算。民眾黨立委許忠信詢問，黃樂二○二四年以後來台次數？劉世芳說，知道黃樂確實曾入境，現在在境外，密切配合相關單位處理中。

民進黨立委黃捷質詢，據媒體報導，黃樂二○二四年六月、二○二五年五月來台，並非在他國取得永久居留的「第三類中國人」，到底怎麼入境？依商務簽證或在什麼審查之下大方來台？如何防範？

「要能夠知道她是間諜，不可能讓她進來！」劉世芳表示，將檢討事前審查、事中訪視、事後處分，已對黃樂廢證，不可能再來台。