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美恐加強監控東南亞GPU流向
黃仁勳婚外情讓輝達晶片經東南亞輸入大陸的疑雲浮上檯面。泰國ＡＩ專家表示，美國可能因此加強監控東南亞繪圖處理器（ＧＰＵ）流向，短期恐增加泰國資料中心取得晶片的難度，但長期而言，泰國仍能受惠於全球ＡＩ投資需求。
泰國ＡＩ專家、IMC Institute執行董事塔納猜十一日對中央社表示，他認為美國將持續關注泰國及其他東南亞國家的ＧＰＵ出貨情況，尤其是是否有企業透過第三地將運算能力輸往大陸。
他認為，黃仁勳最近的爭議可能使美國更加密切地監控東南亞相關產業。
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