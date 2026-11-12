美恐加強監控東南亞GPU流向

黃仁勳婚外情讓輝達晶片經東南亞輸入大陸的疑雲浮上檯面。泰國ＡＩ專家表示，美國可能因此加強監控東南亞繪圖處理器（ＧＰＵ）流向，短期恐增加泰國資料中心取得晶片的難度，但長期而言，泰國仍能受惠於全球ＡＩ投資需求。

泰國ＡＩ專家、IMC Institute執行董事塔納猜十一日對中央社表示，他認為美國將持續關注泰國及其他東南亞國家的ＧＰＵ出貨情況，尤其是是否有企業透過第三地將運算能力輸往大陸。

他認為，黃仁勳最近的爭議可能使美國更加密切地監控東南亞相關產業。