美參議員 要求黃仁勳辭去輝達執行長

輝達執行長黃仁勳與被指為中國間諜的黃樂婚外情一事曝光後，美國聯邦參議院銀行委員會資深共和黨議員克萊默（Kevin Cramer）10日晚間呼籲黃仁勳辭去執行長職務。

POLITICO報導，克萊默指出，黃仁勳身為全球最大人工智慧晶片公司負責人，「遭人勒索的風險實在太高，考量到輝達晶片如此敏感，對我而言，這就是安全風險。我認為他必須下台。」

輝達未立即回覆POLITICO的詢問。克萊默所屬的參院銀行委員會有權審議限制輝達晶片銷往中國的相關法案，目前有三項在該委員會提出的法案，正考慮納入「國防授權法」。間諜醜聞爆發後，這些法案獲納入的可能性似乎提高。

曾任職美國拜登政府的學者艾伯特（Cory Alpert）在澳洲智庫期刊「解釋者」撰文指出，輝達執行長黃仁勳事件凸顯華府與矽谷的新矛盾，企業高階主管掌握的權力遠比以往大，但負責維護美國國家安全的機構尚未跟上這項變化。

艾伯特說，黃仁勳事件的主要威脅，是北京可能藉此影響輝達向大陸銷售ＡＩ晶片的立場。國家安全機構除了保護敏感資訊，也負責防止政府決策者受到外部勢力影響。然而，美國大型科技企業領導人正逐漸成為關鍵人物，足以從權力結構上左右美國國家安全政策。