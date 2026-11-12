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黃仁勳照常上班 員工曝輝達氣氛「悲傷」

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

ＣＮＢＣ引述知情人士報導，輝達執行長黃仁勳承認婚外情、董事會展開調查後，九日照常走進加州聖塔克拉拉總部上班。他在高階主管晨會上先為婚外情道歉，但沒有接受提問，隨即轉回公司業務，努力營造「一切如常」氣氛。他十日也照常進公司開會，距離輝達公布季度財報只剩一周。

這場風波已衝擊黃仁勳在員工心中的形象。輝達內部人士向ＣＮＢＣ形容，公司氣氛「悲傷」。一名員工坦言，黃仁勳的坦白讓他震驚。許多資深員工長年視黃仁勳為偶像，認為他不會犯錯，甚至把他當成精神領袖，如今不少人仍難以接受他的行為。

輝達十日表示，將由沃奇爾．立普頓律師事務所（Wachtell Lipton）主導獨立調查黃仁勳婚外情案，釐清輝達是否成為外國間諜活動目標。

華爾街日報報導，沃奇爾．立普頓是紐約頂尖律師事務所之一，擁有約三百名律師，經常擔任上市公司交易顧問，也以替大型企業及組織進行內部調查聞名。該事務所曾為美國職籃ＮＢＡ提供法律服務，包括調查涉及洛杉磯快艇隊及球星雷納德的合約醜聞。

輝達的調查將由沃奇爾．立普頓的金俊賢主導。金俊賢曾任聯邦檢察官，十月才加入該事務所，過去曾在紐約南區聯邦檢察官辦公室擔任多項領導職務。二○二一年，他曾受紐約州檢察長詹樂霞委託，調查時任紐約州長古莫涉嫌性騷擾一案。

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