雙黃早就認識 Megaspeed與輝達2023已合作

輝達執行長黃仁勳與疑似大陸間諜的Megaspeed前主管黃樂發生婚外情，紐約時報調查發現，兩人二○二三年十二月就曾在新加坡聚會，結識時間比先前所知更早。

根據黃樂的線上履歷，她曾擔任四年電視台記者，之後任職於滙豐銀行及中信證券。最早出現她姓名的企業紀錄可追溯至二○一○年。到了二○二○年，黃樂與據稱是她丈夫的康偉已在上海部分投資圈享有知名度，兩人透過企業網進行收購及投資，並協助騰訊在上海興建及營運ＡＩ運算中心，為黃樂前往海外取得關鍵晶片鋪路。

美國政府二○二二年底開始限制先進ＡＩ晶片銷往大陸，企業若想取得晶片須在大陸境外註冊，且不能有明顯指向中國的所有權關係。二○二三年，黃樂透過一家英屬維京群島公司，收購與她上海企業網有關的線上遊戲公司第七大道旗下新加坡子公司，更名Megaspeed，首次大規模進軍晶片領域。

新加坡紀錄顯示，二○二三年稍晚，Megaspeed被轉讓給一家新加坡空殼公司，所有權變更四天後，便獲選為輝達雲端合作夥伴，得以取得先進晶片。知情人士透露，股權轉讓後黃樂仍掌控公司日常營運。

二○二三年十二月，黃樂在新加坡一家義大利餐廳與黃仁勳及幾名同事會面。照片顯示黃樂面帶微笑，站在身穿招牌黑色皮衣的黃仁勳身旁。這場會面後，黃樂憑藉上海金融界人脈逐步打入科技圈，並與康偉合作，使Megaspeed成為取得輝達技術的重要管道。

二○二四年六月，黃樂在台北一場科技活動中，向一群高階主管炫耀能直接聯繫黃仁勳。當時剛過午夜，她主動表示可以請黃仁勳前來，然後黃仁勳馬上就出現了。」不過，一名與輝達關係密切的人士表示，黃仁勳當時與另外兩名輝達高階主管同行，原本就計畫參加聚會。

同月，Megaspeed開始收到大批輝達最先進ＡＩ晶片，最終取得價值超過四十億美元晶片。大規模採購引起美國當局的注意，商務部二○二四年底派員檢查Megaspeed資料中心。

新加坡也開始調查Megaspeed。一名熟悉調查的人士透露，黃樂二○二五年因涉及進口虛假申報調查遭禁止離境，並被傳喚訊問，但因證據不足，針對她的調查已結束。新加坡當局表示仍在調查Megaspeed。一名熟悉該公司的人士透露，黃樂隨後飛往上海，Megaspeed則開始由一名新主管向員工下達指示。