美管制漏洞 黃樂將24萬顆輝達晶片輸陸

美國科技媒體「信息報」（The Information）十日引述二名消息人士報導，與輝達執行長黃仁勳發生婚外情的疑似中國大陸間諜黃樂，利用兩人關係及關聯企業，協助將價值至少七十五億美元輝達晶片輸往大陸，涉及約廿四萬顆受到美國出口管制的晶片。據紐約郵報與朝鮮日報轉述，相關企業分布於大陸、新加坡及馬來西亞。

這個企業網核心是大陸公司「上海世紀利通」。信息報指出，世紀利通二○二三年六月成立時，其中一家創始股東公司由黃樂的姊妹黃瑜（Huang Yu，暫譯）最終控制。世紀利通成立四個月後便取得輝達「優選雲端合作夥伴」資格，黃瑜控制的股東公司則於二○二四年退出。

消息人士表示，當訂單因美國出口管制受阻，或供應鏈難以取得貨源時，黃樂便出面，利用她在輝達及經銷商內部的人脈促成訂單。信息報報導，她協助供應至中國的受管制晶片包括H100、H200及A100等型號。

紐約郵報指出，根據彭博引述的海關紀錄，二○二三年至二○二五年十一月，MegaSpeed進口價值至少四十六億美元輝達設備。信息報則報導，部分設備部署於東南亞，世紀利通收到其他批貨物，並從不同供應商取得額外處理器。世紀利通取得的部分晶片，後來流入為阿里巴巴、騰訊及中國較小型ＡＩ開發商提供運算能力的資料中心。

位於大陸陝西西安的西北工業大學官網十月廿一日公布的採購紀錄顯示，該校上個月斥資人民幣八十七點五萬元，購入兩顆輝達H200晶片。凸顯美國限制大陸獲取先進技術的措施仍存在漏洞。

西北工業大學是大陸俗稱「國防七子」的七所大學之一。路透報導，根據採購紀錄顯示，這批晶片是為西北工業大學管理學院採購，供應商為陝西博算網路科技有限公司，而非直接向輝達購買。

西北工業大學位於陝西西安，從事軍用飛機、飛彈和衛星相關研究。早在二○○一年，美國商務部以涉嫌參與飛彈擴散活動及軍事研究為由，將該校列入貿易黑名單，即「實體清單」。二○一九年美國進一步收緊限制措施，規定向該校出口受管制美國技術的許可申請，原則上應予拒絕。