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婚外情風波後…黃仁勳照常進輝達總部上班
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波爆發後，公司股價連二黑，累計下跌約10%，逼近3月30日以來最低水準。其實在這場危機之前，輝達股價就已承壓，主因市場愈來愈懷疑AI熱潮能維持多久。分析師指出，無論如何，短期內市場信心仍相當脆弱。
CNBC引述知情人士報導，黃仁勳本周照常走進總部上班，高階主管晨會上先為婚外情道歉，但沒有接受提問，隨即轉回公司業務，努力營造「一切如常」的氣氛，但一切就是不一樣了。
彭博資訊報導，給輝達「賣出」評級的分析師、Seaport Global證券公司的戈德堡說，「如果黃仁勳離開，看多的理由也隨之消失。要想像一個沒有黃仁勳的輝達，似乎是不可能的。如果他被撤換，股價將失去支撐。我不知道這可能性有多高，但那將是毀滅性的。」
持有輝達股票的Aprio財富管理公司投資長瓦里斯指出，早在期中選舉前，市場對AI建設成本的看法就已轉變，選舉只是進一步提高不確定性，如今還得等輝達董事會的後續動作，讓前景更加不明朗。
這波拋售讓輝達股價降至多年低點，目前預期本益比不到12倍，為2013年以來最低；相對於標普500指數的估值，也降至2002年以來最低。
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