曾曬與黃仁勳合照！黃樂朋友圈動態遭起底 一年嗨玩歐洲13國

全球AI晶片龍頭輝達（Nvidia）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）日前承認婚外情，對象被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le ，音譯，又名Alice HUANG）。

隨著事件持續發酵，黃樂的朋友圈動態遭網友起底，顯示她早於2024年已分享與黃仁勳的合照，今年更踏遍英國、法國、德國、意大利、瑞士等十多個國家。

據網傳消息，黃樂早期的微信「朋友圈」主打AI商務業務綁定，2024年動態多集中於半導體與算力領域，包括上海超矽融資及輝達GB200旗艦伺服器推介。

2026年，黃樂的「朋友圈」全被旅行填滿，幾乎玩遍歐洲。2月，她先後前往西班牙特內里費島、荷蘭阿姆斯特丹、匈牙利布達佩斯、比利時；3月，她到挪威追極光、冰島探索冰川，隨後抵達巴黎，參觀羅浮宮、體驗米其林餐廳。

4月至5月，黃樂先後前往英國倫敦、愛丁堡、北愛爾蘭巨人堤道、蘇格蘭《007》電影取景地、英國達西莊園；6月，她到了意大利那不勒斯、卡普里島；9月，她在意大利羅馬及佛羅倫斯旅遊後，自駕穿越北意大利進入瑞士。10月，黃樂更到訪米蘭、科莫湖、巴黎、瑞士厄希嫩湖、布拉格、慕尼黑、巴塞隆納、維也納等地。

僅在2026年，黃樂的足跡至少覆蓋意大利、法國、英國、德國、瑞士、奧地利、捷克、西班牙、冰島、挪威、荷蘭、比利時、匈牙利等十多個歐洲國家。

黃樂早期的微信「朋友圈」。圖／截自微博

黃樂早期的微信「朋友圈」。圖／截自微博

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文章授權轉載自《香港01》