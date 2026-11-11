黃仁勳婚外情爭議…牽動東南亞晶片供應鏈監管 專家：資料中心受考驗

黃仁勳婚外情讓輝達晶片經東南亞輸入中國的疑雲浮上檯面。泰國AI專家表示，美國可能因此加強監控東南亞繪圖處理器（GPU）流向，短期恐增加泰國資料中心取得晶片的難度，但長期而言，泰國仍能受惠於全球AI投資需求。

泰國AI專家、IMC Institute執行董事塔納猜（Thanachart Numnonda）今天接受中央社訪問時指出，他認為美國政府將持續關注泰國及其他東南亞國家的GPU出貨情況，尤其是是否有企業透過第三地將運算能力輸往中國。

他認為，黃仁勳最近的爭議可能使美國更加密切地監控東南亞相關產業。

塔納猜告訴中央社，泰國資料中心取得GPU已經不容易，如果美國進一步收緊管制，短期可能對產業發展造成影響。

不過，塔納猜也強調，相關管制不至於改變AI產業長期發展趨勢。

他說：「AI產業仍在蓬勃發展，不會受到太大影響。」他補充，黃仁勳引發的爭議可能造成短期市場波動，但相較之下，AI企業的自由現金流及龐大資本支出，才是更值得關注的問題。

長期關注AI發展的數位媒體與科技公司 DataLEADS創辦人納扎卡特（Syed Nazakat）則向中央社指出，AI產業的安全議題早已超越技術本身，國家及企業將愈來愈積極尋求取得、影響及控制關鍵AI基礎設施、資料及運算能力。

針對輝達（NVIDIA）爭議，他說：「世界各國政府也逐漸意識到，保護包括資料中心在內的AI基礎設施，正成為一項至關重要的國安優先事項，需要更強有力的保障措施和國際合作。」

泰國政府近期也加強資料中心的監管。曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國內閣已批准新的資料中心監管架構，將資料中心分為7個等級。

根據該架構，既有計劃須遵循統一營運及監督標準，新項目和尚未獲得許可的項目將接受更嚴格的審查，包括評估選址、電力及供水能力、對當地社區的影響及經濟效益。

針對泰國政府將頒布較為明確的資料中心監管制度，泰國資本市場組織協會（FETCO）主席白彭（Paiboon Nalinthrangkurn）表示，明確的監管制度有助降低投資不確定性，吸引外國直接投資，並帶動泰國股市及整體經濟發展。

AI專家塔納猜對政府新規範表示肯定，他認為，泰國政府推出新規範，也與當地居民對資料中心的疑慮有關，民眾主要擔憂環境及生活品質受影響，並指出，美國也面臨類似問題。

塔納猜說，美國居民對資料中心的反對聲浪，可能促使部分投資轉向東南亞，並強調，若政府能妥善處理居民疑慮，泰國仍能受惠於全球AI投資需求。