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台積電會受影響？黃仁勳陷婚外情風波 外媒：台灣晶片業盛況仍持續
台灣晶圓代工龍頭台積電的最大客戶為輝達公司（NVIDIA），其代表人物黃仁勳近日則陷入婚外情風波，有分析師指出，這件事可能不會打擊到台積電業務。
美國媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，分析師透露，即使輝達執行長黃仁勳卸任，對於台積電應該不會有太大的直接影響。
科技市場研究公司Counterpoint Research分析師威廉．李（William Li）表示：「我們認為先進製程晶圓之需求大於任何一位高階主管，而且目前無跡象顯示輝達正放緩或實際削減對台積電的訂單。」
資訊科技業調查及諮詢業者顧能公司（Gartner）新興市場動態分析師古普塔（Gaurav Gupta）說道：「這個時間點，我們看不出這起輝達風波對他們造成什麼影響。」
古普塔還提及，在供應受限的環境下，AI基礎設施擴建需求強勁，科技業領袖不應受到黃仁勳接受調查一事干擾。
黃仁勳近來被爆料與一位名叫黃樂（Alice Huang）的女子有婚外情，「紐約時報」（The New YorkTimes）報導，美國政府官員懷疑該女性向北京當局傳遞情報。
黃仁勳在本月8日寫給輝達員工的備忘錄中坦承自己有婚外情，但並未透露對象是誰。
輝達董事會正在調查，黃仁勳是否為一項「外國情報行動」的目標。
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