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黃仁勳桃色風暴延燒 黃樂真實年齡曝光？陸網傳「高中照片」成線索

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。圖／取自微博「信號與噪聲001」
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。圖／取自微博「信號與噪聲001」

輝達執行長黃仁勳身陷桃色間諜門事件，大陸網路上再流出更多外傳婚外情對象黃樂的高中時期舊照，推算她1977年出生、現年約49歲，而不是先前陸媒《財新》說的42歲。

星島日報報導，大陸網上流傳疑為黃樂高中的照片。班級資料顯示，1993年升入湖南湘潭市江南中學（江南機器廠子弟中學）9305班讀高一，代表她應該是1977年出生，今年約49歲。微博上也流出多張疑似黃樂年輕時的照片，但拍攝時間、地點都未獲得證實。

這和陸媒《財新》9日引述知情人士的說法有明顯落差。《財新》指黃樂「現年約42歲」，約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀媒體管理碩士，2種說法相差約7歲，目前都沒有官方資料可供證實。

另外，微博擁有228萬粉絲的前央視記者白潔先前也發文表示，黃樂曾和她在同間辦公室工作，「當年就看出她不簡單」。不過這則貼文後來已無法查看。法新社則表示，無法獨立核實網路履歷中提到的湖南衛視和央視經歷；湖南衛視1名主管曾對《紐約郵報》說「從沒聽過這個人」。

此外，網路還流傳1組聲稱是黃樂早年在上海生活時所拍攝的照片，再度引發外界對她過往的關注。從帖文附上的相片可見，1名長髮女子身穿紅色上衣，坐在裝潢精緻的餐廳內面帶笑容、手持茶杯，桌上擺放着甜點、茶具及餐盤，疑是黃樂本人。

網傳班級資料顯示，黃樂於1993年入湖南湘潭市江南中學（江南機器廠子弟中學）9305班讀高一。圖／取自微博「信號與噪聲001」
網傳班級資料顯示，黃樂於1993年入湖南湘潭市江南中學（江南機器廠子弟中學）9305班讀高一。圖／取自微博「信號與噪聲001」

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