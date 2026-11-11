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黃樂的笑容會勾人？ 舊識透露：男生會被電到

聯合新聞網／ 綜合報導
網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，現在有黃樂舊識透露她過去的行事風格。圖／截自微信
網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，現在有黃樂舊識透露她過去的行事風格。圖／截自微信

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前公開承認婚外情，事件女主角、中國籍女商人黃樂（Alice Huang）隨即成為國際焦點，甚至傳出疑遭美方情報單位質疑牽涉間諜一事。隨著其身分曝光，一名曾於香港與她有過交集的友人透露，回憶學生時期的黃樂不僅個性活潑大方、散發強大自信，其甜美笑容更能輕易吸引異性目光，且在感情態度上不避諱。

根據新加坡媒體《8視界新聞網》報導，一名現年約50歲的友人透露，雙方大約於2007至2008年間在香港相識，自2008年後便未再聯絡。該友人強調，自己僅熟悉求學階段的黃樂，對其畢業後的職場歷練與近期的情蒐指控並不清楚。

該知情人士回憶，黃樂當年攻讀香港浸會大學碩士學位，約2008年畢業，她在學生時代就展現出格外鮮明的個人特質，個性外向、熱情健談且作風開放。最令人印象深刻的是她身上展現的強大氣場與自信，即便當時英語表達尚未熟練，依然無所畏懼、大方侃侃而談，公關手腕與社交能力在同儕女性中十分出色。

隨著輿論延燒，外界對黃樂的個人魅力與外貌多有揣測。該友人坦言，黃樂外型確實極具吸引力，笑起來神態甜美動人，常讓男生感到觸電、被深深吸引。此外，她在感情方面作風毫不避諱，一旦談起戀愛便相當高調，給人一種恨不得昭告天下的感覺。

不過對於黃樂被懷疑涉及間諜活動，知情人士則回憶，不覺得黃樂有從事間諜的能力，跟她相處的時候，沒有感覺對方智商高到可以當間諜，腦筋沒有動非常快。除此之外，知情人士也透露，黃樂的家庭條件優渥，當年黃樂透露「父親在中國大陸湖南省經商」，且是數一數二的富商。

最後根據《星島日報》指出，黃樂離開匯豐後，曾在中信證券金融市場管理委員會的證券金融業務部門任職，2015年轉往私募基金領域，並於2023年加入Megaspeed，而Megaspeed是輝達的AI晶片客戶，該公司註冊在新加坡，並非中國企業，所以可以避開美國出口禁令取得晶片。

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