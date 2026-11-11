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黃仁勳婚外對象爆靠關係拿晶片！美媒揭24萬顆輝達受管制晶片流入中國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
黃仁勳（右）2025年5月22日在台北三六食府作東，據說多位AI供應商出席，曾任新加坡雲端業者Megaspeed高層的黃樂（中）也在場。法新社
黃仁勳（右）2025年5月22日在台北三六食府作東，據說多位AI供應商出席，曾任新加坡雲端業者Megaspeed高層的黃樂（中）也在場。法新社

美國科技媒體「信息報」（The Information ）10日引述2名消息人士報導，與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳有婚外情關係且被懷疑是中國大陸間諜的黃樂，利用兩人的親密關係及家族關聯企業網絡，協助將價值至少75億美元的輝達晶片輸往中國，涉及約24萬顆受到美國出口管制的晶片。據紐約郵報與朝鮮日報轉述，相關企業分布於中國、新加坡及馬來西亞。黃樂。

這個企業網絡的核心是中國公司「上海世紀利通」（Shanghai Century Litong）。信息報引述企業登記資料指出，世紀利通2023年6月成立時，其中一家創始股東公司由黃樂的姊妹黃瑜（Huang Yu，暫譯）最終控制。世紀利通成立4個月後便取得輝達「優選雲端合作夥伴」（preferred cloud partner）資格，黃瑜控制的股東公司則於2024年退出。

當時華府正收緊先進AI處理器輸往中國的限制。輝達晶片通常透過伺服器製造商及經銷商供貨，取得「優選雲端合作夥伴」資格的企業，須具備營運輝達設備的技術能力，並達到一定銷售水準等條件，可在透過經銷商取得輝達硬體時享有優勢。

消息人士表示，當訂單因美國出口管制受阻，或供應鏈難以取得貨源時，黃樂便出面介入，利用她在輝達及經銷商內部的人脈促成訂單。信息報報導，她協助供應至中國的受管制晶片包括H100、H200及A100等型號。

中國私募股權基金公司「和熙資本」創辦人康偉，據稱也參與這個企業網絡。黃樂自2015年起擔任和熙資本副總經理等職務。2025年，康偉與黃樂共同為東南亞資料中心計畫募資時，宣稱能穩定取得輝達圖形處理器（GPU）。黃樂當時介紹康偉是自己的丈夫，但兩人是否具有合法婚姻關係尚未獲得證實。

這個企業網絡的海外採購窗口據稱是新加坡公司MegaSpeed。黃樂曾於2023年3月至11月擔任該公司董事總經理，當時MegaSpeed由設於英屬維京群島、以黃樂中文姓名命名的「黃樂有限公司」持有。同年11月，所有者變更為新加坡企業Swiftdata，目前無法確定所有權及控制關係是否仍與過去相同。

紐約郵報指出，根據彭博新聞引述的海關紀錄，2023年至2025年11月，MegaSpeed進口價值至少46億美元的輝達設備。信息報則報導，部分設備部署於東南亞，世紀利通收到其他批貨物，並從不同供應商取得額外處理器。世紀利通取得的部分晶片，後來流入為阿里巴巴、騰訊及中國較小型AI開發商提供運算能力的資料中心。

根據紐約郵報與朝鮮日報引述的信息報報導，黃樂與黃仁勳至少自2023年就已認識，但報導未能確定兩人最初何時相識，也未提出證據顯示黃仁勳是在知情下，參與違反美國出口管制的行為。知情人士表示，黃樂曾向商業夥伴展示與黃仁勳的合照，提高自身可信度，還炫耀黃仁勳每年都會在她生日當天與她共進晚餐或送禮。不過，她對自己的具體職務含糊其辭，對在文件上簽名或留下姓名也十分謹慎。

世紀利通否認與黃樂有任何業務往來，並告訴信息報，該公司是「透過專業能力與合規管道」取得輝達合作夥伴資格。輝達則為晶片銷售監督機制辯護，表示公司期望經銷商及其他商業夥伴遵守美國出口限制。輝達發言人說：「我們的盡職調查已協助發現涉嫌規避美國出口管制的行為，並促成聯邦刑事起訴。」

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