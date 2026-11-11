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黃仁勳妻若離婚能分多少？775億美元天價試算 遠超過貝佐斯離婚案

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳（左）承認婚外情，讓他與妻子洛麗長達41年的婚姻能否維繫成為焦點。（路透）
黃仁勳（左）承認婚外情，讓他與妻子洛麗長達41年的婚姻能否維繫成為焦點。（路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，長達41年的婚姻能否維繫，成為外界關注的焦點。他的身家估達1,550億美元，妻子洛麗（Lori Huang）若與他離婚，能分走一半、拿到775億美元嗎？

美國媒體Mashable報導，加州夫妻離婚，共同財產原則上平分，但不代表黃仁勳的全部身家都得對半切。目前沒有跡象顯示洛麗有意離婚，相關金額只是假設推算。

一、婚後創辦輝達，財產怎麼分？

黃仁勳與洛麗於1985年結婚，多年後才與馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）、普里姆（Curtis Priem）在加州共同創辦輝達，並靠AI熱潮累積龐大財富。

依加州法院說明，夫妻婚後、分居前在加州生活期間取得的收入，以及用這些收入購買的資產，通常屬於共同財產，離婚時原則上平分；婚前財產，以及個人受贈或繼承的財產，通常不在此列。

因此，關鍵是哪些資產屬於夫妻共同財產。不能將富豪榜上的身家估值直接除以二。兩人是否簽有婚前協議，目前並不清楚，這同樣可能影響分配。

二、分產金額可能超過貝佐斯離婚案？

黃仁勳11月8日發電郵給輝達員工，承認對妻子不忠，向家人與同事道歉。如果夫妻倆日後離婚，且洛麗分得775億美元的假設成真，金額將超過亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）離婚案的兩倍。

Mashable報導，貝佐斯與前妻史考特（MacKenzie Scott）2019年完成離婚時，史考特取得的資產價值約383億美元。至於黃仁勳夫婦，目前並無已確認的分居、離婚申請或財產分配請求。

黃仁勳 輝達 黃樂

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