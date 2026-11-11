黃仁勳同床涉諜女難卸責 傳記作者：國會聽證為關鍵考驗

輝達執行長黃仁勳深陷婚外情與間諜疑雲，他的傳記作者維特直言，黃仁勳與黃樂關係親密，在走私晶片上恐再難以不知情脫罪；儘管董事會不致撤換他，但國會聽證恐成最大威脅。

美國AI晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前坦承，與新加坡資料中心業者Megaspeed高階主管黃樂（Alice Huang）發生婚外情，而黃樂遭美國政府指控為中國間諜，震撼全球科技界。

此外，Megaspeed涉嫌規避美國出口禁令，將輝達先進晶片轉運至中國。輝達目前已啟動內部調查，而在期中選舉後即將掌控國會的民主黨也可能跟進。

「紐約時報」（The New York Times）科技播客（Podcast）節目Hard Fork推出緊急特輯，邀請去年出版「黃仁勳傳」（The Thinking Machine）的科技記者維特（Stephen Witt）剖析這起風波。

● 一人掌控輝達牽動全美經濟命脈

維特指出，一般企業執行長底下通常會有6到8人的第2層管理團隊，輝達卻完全沒有這個架構，直接向黃仁勳彙報的高階主管多達60人，整家公司幾乎由他一人獨攬大權。輝達如今已是美國經濟的核心支柱，一旦黃仁勳被迫下台或無法履職，某種程度上，整個美國經濟都將承受巨大風險。

維特表示，過去10多年來黃仁勳堪稱刀槍不入，輝達股價一路飆升，他的每項決策幾乎都被證明精準無誤，但如今神話顯然已經破滅。

不過，維特認為董事會絕不會輕易開除黃仁勳，因為群龍無首只會引發股價崩跌，並不符合股東利益；更何況輝達並無現成接班人。維特透露，他過去曾親口問黃仁勳「你的接班人是誰」，黃仁勳當時回答「沒有人」。

維特研判，作風強悍的黃仁勳勢必會奮戰到底，「信不信由你，我認為他很有機會熬過這場風暴，唯一能真正擊垮他的，恐怕只有國會聽證會了」。

● 同床涉諜女高管難以推託不知情

在維特看來，黃仁勳面臨的最大隱憂，是目前兩黨皆要求啟動的國會聽證與宣誓作證。因為任何明眼人都看得出來，馬來西亞那些資料中心根本就是專為中國AI開發商服務的幌子，藉此繞過美國的出口禁令。

維特直言，若只停留在宏觀層面，黃仁勳或許還能裝傻稱自己毫不知情，「但如果你都已經跟這家公司的最高主管同床共枕，你還能繼續裝傻嗎？這完全說不過去」。他認為黃仁勳必然知曉內情，而這涉及違法，輝達恐將面臨天價罰款，黃仁勳個人也難逃法律責任。

維特分析，共和黨目前傾向要求黃仁勳出席閉門聽證，這對他相對有利，至少能避免當眾出醜；但一旦民主黨主導國會展開公開聽證，他將陷入極其棘手的境地。

最令維特震驚的是，黃仁勳的外遇對象偏偏是黃樂這名「活生生的危險訊號」。黃樂毫無電腦科學背景，卻執掌這家被視為幌子的資料中心業務，黃仁勳與這樣的人發展戀情，展現出的拙劣判斷力「幾乎到了自我毀滅的程度」，但也反映出黃仁勳極度剛愎自用、從不聽勸的性格弱點。

不過維特也提到，中國情報單位最想下手的目標其實是Anthropic和OpenAI等模型開發商，最初接觸黃仁勳很可能只是為了發揮長線政治影響力。當時黃仁勳與川普的關係遠不如現在熱絡，未料他後來躍居為白宮最倚重的科技國師，這段私情對北京情報圈而言可謂意外收穫。

● 力主對中賣晶片恐致公信力歸零

黃仁勳過去一向高調主張，美國應允許輝達向中國出售晶片。維特解釋，這是因為中國大舉興建資料中心的潛在需求，有望讓輝達市值再翻一倍；此外黃仁勳也深恐美國若不賣，中國終將自行研發並以極低價格反噬市場，威脅輝達存續。

然而維特強調，隨著這樁桃色醜聞曝光，外界勢必質疑黃仁勳這番論調究竟是基於純粹的商業邏輯，還是遭到外國情報人員暗中操弄。即便黃仁勳是真心相信這套論點，「他的公信力也已經徹底歸零」，輝達未來恐怕再也無法將任何產品銷往中國。

維特進一步指出，這起事件在此刻引爆，背後充滿政治算計。美國右翼對中鷹派，包括創投巨頭提爾（Peter Thiel）、國防科技公司安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇（Palmer Luckey）以及國務卿盧比歐（MarcoRubio），長期以來都極度不滿黃仁勳對中國的軟弱立場。

美方情報圈當初是透過監聽黃樂，意外掌握黃仁勳涉入其中，盧比歐甚至為此立案起草備忘錄呈報川普，但川普卻選擇按兵不動。維特推測，如今內幕遭媒體大肆披露，極可能是白宮內部鷹派為了削弱黃仁勳對總統的影響力而祭出的重手，反映出對中鷹派試圖奪回話語權與白宮決策主導權的深層角力。