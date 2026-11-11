黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

CNBC引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情、董事會展開調查後，周一照常走進加州聖塔克拉拉總部上班。他在高階主管晨會上先為婚外情道歉，但沒有接受提問，隨即轉回公司業務，努力營造「一切如常」的氣氛。

黃仁勳周一在閉門會議上向高階主管表達歉意後，迅速轉向當天的重要業務。周二他也照常進公司開會，距離輝達公布季度財報只剩一周。

儘管董事會正調查他的婚外情，以及對方涉嫌涉及中國間諜活動的指控，黃仁勳仍試圖讓公司維持正常運作。

現年63歲的黃仁勳周日發信向員工承認婚外情，但沒有透露對象身分。他在信中寫道：「我知道道歉無法抹去我所做的事。」他希望家人能走出傷痛，自己也能隨著時間過去，重新贏得大家的信任。

金融時報先前報導，黃仁勳與Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）有過戀情。輝達董事會已啟動調查，並於周二聘請美國律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz負責調查。

這場風波也衝擊黃仁勳在員工心中的形象。

輝達內部人士向CNBC形容，公司氣氛「悲傷」。一名員工坦言，黃仁勳的坦白讓他震驚。許多資深員工長年視黃仁勳為偶像，認為他不會犯錯，甚至把他當成精神領袖。如今，不少人仍難以接受他的行為。

黃仁勳不僅是AI產業的關鍵人物，在華府也有相當影響力。今年5月，他曾陪同美國總統川普訪問中國；9月又與妻子出席白宮國宴，與中國國家主席習近平同桌。

婚外情曝光後，黃仁勳長期主張放寬對中國銷售AI晶片限制的立場，也受到更多檢視。