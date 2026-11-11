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黃仁勳疑被中國間諜接近 紐時：川普7個月內2度獲簡報

中央社／ 華盛頓10日專電
輝達執行長黃仁勳（中右）承認婚外情，對象為新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年5月訪台宴客時，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（中左）與黃仁勳搭肩說話。聯合報資料照片
輝達執行長黃仁勳（中右）承認婚外情，對象為新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年5月訪台宴客時，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（中左）與黃仁勳搭肩說話。聯合報資料照片

美國總統川普昨天表示，川習會前不知道輝達執行長黃仁勳疑被中國間諜接近。「紐約時報」今天引述不具名官員談話報導，國務卿盧比歐在5月訪中的空軍一號上曾向他簡報，不過川普沒什麼特別反應。

美國總統川普（Donald Trump）9日在臨時記者會中，對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳疑與中國間諜有親密關係指出，5月與中國國家主席習近平會晤時沒聽說這件事。

紐約時報（New York Times）10日引述知情人士說法指出，國務卿暨白宮國安顧問盧比歐（MarcoRubio）在黃仁勳臨時獲邀於阿拉斯加州安克拉治登機後，即向川普傳達訊息。這是川普在7個月內，至少第2次獲得相關情資。

知情人士透露，盧比歐曾負責起草事件的備忘錄，文件僅在少數高層間傳閱。備忘錄並非提供給川普參考用，也沒在空軍一號上給他過目。

匿名官員說，盧比歐得知黃仁勳將登機加入訪團後，即向川普簡報事件。但川普看來沒有特別受訊息影響。官員表示，黃仁勳登機後簡短見了川普，之後全程留在與官員隔離的機艙部分。

紐時指出，盧比歐今年春季提出的備忘錄，是否是黃仁勳被排除在美國企業領袖訪中名單之外的原因，有待釐清。

川普當時考慮是否對中國開放輝達高階人工智慧晶片組合Blackwell，當時多位內閣官員反對，但黃仁勳與許多科技業高層支持開放。美國政府沒有同意，但之後允許出售較低階的H200晶片組合。

白宮與國務院均未回應紐時報導。

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