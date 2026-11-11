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紐時：黃樂持香港護照數次來台 美方建議監控

中央社／ 記者廖漢原華盛頓10日專電
針對黃樂是否為中國公民，大陸外交部發言人郭嘉昆在10日記者會上仍避而不答。法新社
針對黃樂是否為中國公民，大陸外交部發言人郭嘉昆在10日記者會上仍避而不答。法新社

「紐約時報」今天報導，輝達執行長黃仁勳與婚外情風波中被點名的黃樂，至少在2023年底已相識。Megaspeed大量購入AI晶片，引起包括台灣在內多國關注並採取行動。報導引述知情人士指出，黃樂持香港護照數次來台，台灣2024年在美國政府建議下，開始監控其訪台行程。

紐約時報（The New York Times）根據社群網路流傳的照片報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與公司員工2023年12月曾在新加坡一家義大利餐廳，與被美國情報界認為疑似中國女間諜的黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）一同用餐，兩人並合影留念。

美國政府當時已禁止中國業者購買美國先進晶片，中國籍的黃樂在上海投資者支持下，透過境外公司取得一家新加坡公司的控制權，並更名為Megaspeed，準備向輝達購買數10億美元的人工智慧晶片。Megaspeed變更所有權4天後，成為輝達雲端合作夥伴，取得極搶手的AI元件。

2人在新加坡會面顯示，雙方建立關係的時間遠超過外界所知。過去美中合作，科技界互動密切，即使地緣政治轉變，雙方仍持續互動。

黃仁勳與黃樂的關係何時開始，黃樂何時被中國國安機構吸收等細節有待釐清，但黃樂與Megaspeed涉及中方在東南亞蒐購人工智慧晶片，並向中國業者提供技術。

紐時查核黃樂過去3年社群上傳照片均屬實，2人在上海、輝達矽谷總部、聖荷西高爾夫球場及台灣等各地會面。

黃樂透過上海金融圈管道，在新加坡會晤黃仁勳後打進科技界，並與她當時經常稱丈夫的工作夥伴康偉（音譯，Kang Wei）繼續合作。51歲的康偉被介紹是黃樂的丈夫，但紐時無法確認2人是否已婚。

報導指出，康偉2000年在投資界已嶄露頭角，2010年投入私募基金，投資線上遊戲公司。黃樂的履歷顯示，曾任電視台記者，之後在匯豐私人理財及中信證券工作。

事件發展引起各國當局注意，美國商務部2024年派遣官員查核黃樂公司，紐時引述知情人士指出，台灣2024年在美國政府建議下，開始監控黃樂的訪台行程。她持香港護照入境，曾數次來台。

黃仁勳與黃樂於2024年6月在台北一間酒吧會面並公開拍照引起注目。當時在場的美國軟體公司NetThunder執行長施密特（Parker Schmitt）回憶，黃樂當時打賭能把黃仁勳叫過來，隨後黃仁勳就出現，一起喝威士忌。一名接近輝達人士指出，黃仁勳與2名公司高層原本就計劃參加那場派對。

施密特說，黃樂在社群貼出多張與黃仁勳的合照，包括在高爾夫球場和餐廳喝酒，希望外界認為她是優秀的行銷主管，與黃仁勳同框在科技業是件驕傲的事。

知情人士透過報導指出，當時在美國政府建議下，台灣開始監控黃樂在台行程。她持香港護照入境，除了與黃仁勳公開露面，還數次前往台灣。

黃樂、輝達、Megaspeed與康偉均未回應紐時報導。

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