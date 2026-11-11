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誰要置黃仁勳於死地？邱毅揭6股勢力：連川普都可能遭牽連

聯合新聞網／ 綜合報導
邱毅分析黃仁勳是川普重要的同行者，質疑桃花劫案背後恐與六大勢力有關。路透
邱毅分析黃仁勳是川普重要的同行者，質疑桃花劫案背後恐與六大勢力有關。路透

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳近期與中國女間諜黃樂傳出婚外情，震驚台美政經領域，也因此遭美國國會要求赴國會說明此事，引發外界關注。對此，前立委邱毅昨(10)日在臉書發文，以「是誰要置黃仁勳於死地？」為題，質疑事件恐怕不只是民主黨川普政府的政治反擊，背後可能還牽涉共和黨內部角力、輝達內部權力競爭，甚至情治單位等多方勢力。

邱毅指出，這次要求黃仁勳赴國會報告的3個委員會主席都是共和黨議員，且時間點恰好碰上黃仁勳可能陪同美國總統川普前往深圳的行程。他認為，川普已表態APEC領袖峰會，黃仁勳是同行的企業家，若此時遭到政治攻擊，某種程度上也等於打擊川普，因此質疑事件背後可能另有盤算。

邱毅並質疑此次黃仁勳陷桃花劫案，手法極像CIA的慣常招術，「先鬥臭再鬥死。男人的問題不難找，不是財就是色，男人有錢以後褲腰帶就鬆了。」但「不是變胖了，是想證明自己還有魅力，還有與女性周旋的活力。」

邱毅提及黃樂時形容「雙黃」兩人是「粉紅關係」，稱「黃樂是漂亮的職場女性，有專業懂公關還熟悉投資，這種40歲上下的熟女，最能讓成功的企業家心動。」兩人可能因親密往來，而自然而然發展出生意合作及市場情報交流。

就黃樂來說，邱毅認為：「女的不甘心做被關在籠裏的金絲雀，辭去高管開個公司做點賺錢的活，不活動活動就容易老，色衰則愛弛是顛撲不破的真理。」認為這就是一般企業界的粉紅故事，「雙黃」的關係也就是如此。

至於可能出手打擊黃仁勳的勢力，邱毅歸納出6種可能性，包括輝達內部想取而代之的人，他們可能早蓄謀要把黃仁勳拉下馬；另外還包括川普身邊的政治競爭者，例如國務卿魯比歐，及共和黨建制派、情治單位的暗黑力量、媒體狗仔和民主黨陣營。他認為，這些力量並非彼此互斥，甚至可能形成不同形式的策略聯盟。「狠狠斷川普一條臂膀，反正是牆倒眾人推，打黃仁勳就是斷川普的錢袋子。」

邱毅也分析，企業界名人一旦涉及私人關係，往往容易成為外界攻擊的切入點，若再牽涉商業合作、投資及市場資訊，便可能被放大檢視。他認為，利用私人關係進行商業活動或取得投資情報，與涉及商業或政治間諜行為仍有不同，後者目前在他看來更像是小說情節。

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