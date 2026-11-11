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黃仁勳親密關係爆涉諜疑雲！輝達找頂尖律所調查 曾讓NBA快艇隊吃重罰

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黃仁勳親密關係爆涉諜疑雲！輝達找頂尖律所調查 曾讓NBA快艇隊吃重罰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達創辦人暨執行長黃仁勳2025年12月3日出席參議院銀行委員會會議前受訪。路透
輝達創辦人暨執行長黃仁勳2025年12月3日出席參議院銀行委員會會議前受訪。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國大陸情報機構工作的新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管黃樂（Alice Huang）有親密關係，消息曝光後，輝達面臨美國官員及股東的審視。輝達10日表示，將由沃奇爾．立普頓律師事務所（Wachtell Lipton）主導獨立調查，釐清輝達是否曾成為外國間諜活動的目標。

華爾街日報報導，沃奇爾．立普頓是紐約頂尖律師事務所之一，擁有約300名律師，經常擔任上市公司的交易顧問，也以替大型企業及組織進行內部調查聞名。該事務所曾為美國職籃NBA提供法律服務，包括調查涉及洛杉磯快艇隊及球星雷納德（Kawhi Leonard）的醜聞。

沃奇爾．立普頓9月公布的報告指出，調查雷納德期間共進行73次訪談，審閱數十萬頁文件，認定快艇隊、球隊管理高層及雷納德為招募並留住這名球星，多次違反NBA薪資上限規定。報告公布後，NBA嚴懲快艇隊，剝奪5個首輪選秀權、罰款3000萬美元，並禁止球隊老闆參與聯盟活動1年。

輝達的調查將由沃奇爾．立普頓的金俊賢（Joon Kim）主導。金俊賢曾任聯邦檢察官，10月才加入該事務所，過去曾在紐約南區聯邦檢察官辦公室擔任多項領導職務，包括代理聯邦檢察官。2021年，他曾受紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）委託，調查時任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）涉嫌性騷擾一案。

輝達上周末表示，沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭洩露，但調查將檢視所有可取得的資訊。由獨立董事組成的委員會將與沃奇爾．立普頓共同監督調查。曾任聯邦檢察官、專精白領犯罪及內部調查的律師索佛（Gil Soffer）表示，董事會通常會聘請過去與公司合作不多的律師事務所，以展現調查的獨立性。

索佛表示，如果輝達調查結果僅涉及親密關係，沒有發現不誠實行為或敏感資訊遭洩露，董事會可能只會採取較輕的懲戒措施；但若發現嚴重不當行為，也可能撤換黃仁勳。他說：「這些指控非常嚴重，公司不能放任不管。董事會有責任保護公司及股東，因此必須徹底查明這些指控。」

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