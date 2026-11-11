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黃仁勳出軌拖累輝達重挫逾6% 市值急縮落後蘋果與微軟
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳日前坦承與疑似中國女間諜有染、董事會對他展開獨立調查後，輝達今天股價大跌逾6%，跌落全球市值次高企業寶座，落後蘋果和微軟。
法新社報導，在格林威治標準時間10日17時15分左右，輝達（NVIDIA）股價大跌6.3%至167.35美元。
自黃仁勳上週末坦承婚外情消息後，輝達市值已蒸發超過4000億美元（約新台幣13.2兆元），從全球市值排行第二降至第三，落後蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）。
另據路透社報導，微軟今天市值超越輝達、躍居全球市值第二高企業，為2025年6月以來首見。微軟股價盤中稍早小跌0.4%至543.25美元。
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