黃仁勳出軌拖累輝達重挫逾6% 市值急縮落後蘋果與微軟

輝達公司已表示，黃仁勳目前仍獲得董事會支持，將繼續擔任執行長，但他與疑似中國女間諜搞婚外情一事，確實讓輝達的接班問題浮上檯面。黃仁勳的子女備受矚目，而財務長和副總裁也是可能的人選。

2026-11-11 03:02