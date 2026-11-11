黃仁勳風波曝輝達隱憂…紐時：接班無人、董事會太乖

輝達執行長黃仁勳坦承與一名遭美國情報機構研判為中國間諜的女企業家有染。企管專家質疑輝達董事會一直以來對黃仁勳似乎太過順從，也暴露輝達長年缺乏接班梯隊的治理問題。

輝達經歷過艱辛草創期。紐約時報指出，1993年紅杉資本（Sequoia Capital）與Sutter Hill Ventures共同領投一輪200萬美元募資，紅杉合夥人史蒂文斯（MarkA. Stevens）與Sutter Hill的考克斯（Tench Coxe）隨後進入董事會，親歷輝達燒錢瀕危、早期產品失敗的低谷。

史蒂文斯2023年在一檔播客（Podcast）節目回憶道：「當時並不確定輝達最終能否破繭高飛。我們非常擔心，公司到底會不會就這樣被我們弄砸了？」

但如今，成員包括早期投資人、長期合作夥伴及其他企業高階主管的10人輝達董事會面臨一項艱鉅任務：調查這位聲名顯赫的執行長。黃仁勳8日坦承，自己與一名商界女性有婚外情，而女方被美國情報機構研判是中國間諜。

紐時指出，將對黃仁勳展開調查的輝達董事會，本身就有對黃仁勳太忠誠且順從的紀錄，因而挨批整個董事會似乎沒預料到，一手撐起公司的黃仁勳反而可能成為公司的罩門。

輝達甚至似乎都沒有為黃仁勳制定接班計畫，也沒有明顯的內部人選可以接替他。現年63歲的黃仁勳2023年曾表示，他認為自己還可以再帶領輝達30至40年。

幾名前輝達的高階主管表示，公司內部多年來確實曾討論制定黃仁勳的接班計畫，但黃本人卻抗拒。

現任晶片設計大廠安謀國際科技（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）曾於2006至2013年間任職輝達。她指出，輝達內部曾多次探討接班規劃，但黃仁勳極度反感。

哈斯說：「他不喜歡這個想法。他認為這會造成高階主管之間的競爭，進而導致內部分裂。」

輝達目前的10名董事合計在任年資高達161年，包括1990年代加入的前新思科技（Synopsys）執行長瓊斯（Harvey C. Jones）與財務長錫威爾（A. BrookeSeawell）。他們與黃仁勳都有長期交情。黃仁勳過去一次又一次證明，他的大膽決策屢屢能為投資人帶來豐厚回報。

據3名前輝達員工透露，黃仁勳只把董事會看作「法規治理的要求」，而非決策與策略的核心。他在打造高階管理團隊時，也採取獨來獨往方式，強調打破官僚的管理理念，目的是讓公司能迅速做出重大決策。黃個人擁有60多名直屬下屬，所有關鍵決策也都親力親為。

公司的獨立董事將選擇外部法律顧問負責調查；公司發言人表示，黃仁勳不會參與遴選過程，但在調查期間仍將繼續領導輝達。但對一家如此倚賴單一領導人的企業而言，輝達目前的處境其實遭遇極大挑戰。

另據5名現、前任員工透露，黃仁勳也賦予子女在輝達相當大的權力與職權。他的兒子擔任產品管理主管，並在機器人業務扮演吃重角色；女兒則是產品行銷資深主管，同樣參與機器人業務及公司溝通與行銷工作。黃的女婿則負責公司業務開發。

這讓公司內部一些人產生黃仁勳正在培養子女，為日後接班做準備的印象。然而上月在一場訪問裡記者問黃仁勳，女兒會否成為他的接班人時，他回答「我不希望她接下這份工作」。

身為持股3.56%的最大個人股東，黃仁勳與這家市值超過4兆美元的晶片巨頭已深度綁定。黃仁勳年初曾說：「如果執行長沒有達到十幾位董事的要求，就會被解雇；但這世上不會再有另一個我，因為我是這家公司一手培養而成。」

企業高階主管獵才公司Christian & Timbers執行長克里斯汀（Jeff Christian）指出，輝達內部目前缺乏具備全領域管理經驗、能統籌數千跨部門員工的「全面型副手」，絕大多數高層僅專注於特定單一產品或技術領域，一旦出現突發狀況，很難立刻推舉出臨時人選代理黃仁勳。

克里斯汀表示，董事會會否最終迫於壓力要黃仁勳停職或退居二線，將是極艱難抉擇，「他的個人色彩與影響力太過龐大，要他離開，難度堪比開除這家公司的實質擁有人」。