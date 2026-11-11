美專家：放寬晶片出口符合輝達利益

輝達執行長黃仁勳與疑似中國間諜黃樂發生婚外情，美媒引述專家分析，黃樂可能透過枕邊私語，得知輝達產品資訊、公司決策動向，以及美國總統川普對ＡＩ與科技出口政策想法，供北京掌握情勢。另有專家研判黃樂更可能介紹黃仁勳認識中方人士，逐步影響他對中國情勢的理解。

科技網站The Verge指出，輝達是美國先進ＡＩ發展的重要基礎，另持有約九九○億美元股權投資，布局頂尖ＡＩ實驗室、雲端服務商及基礎建設企業。黃仁勳又與川普關係密切，成為外國眼中極具價值的情報目標。

紐約郵報引述美國退休資深情報官員、「中國間諜行動與戰術」作者艾夫米亞迪斯指出，黃樂在科技業經商背景，有助她接近黃仁勳。兩人有共同興趣話題，即使只是閒聊某項提案能否獲董事會通過，也能讓大陸了解輝達內部成員傾向，判斷敵友。

The Verge另引述紐時報導，黃仁勳二○二五年開始與時任白宮ＡＩ事務主管薩克斯接觸，薩克斯後來成為支持輝達立場的關鍵人物，認同向大陸銷售美國晶片有益。黃仁勳長期主張放寬對中晶片出口管制。

早在結識黃樂前，黃仁勳就質疑對中晶片出口管制。安全與新興科技中心（ＣＳＥＴ）資深研究分析師多門表示，即使沒有中方情報行動，遊說放寬限制仍符合輝達與黃仁勳的利益。

多門表示，黃仁勳成為中國等國情蒐目標，不令人意外。除美國出口管制政策及黃仁勳與川普政府的對話，情報人員也可能關注「誰在購買輝達晶片、誰能優先拿到，以及接下來會推出什麼ＡＩ晶片」。