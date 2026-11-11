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晶片出口中國 美國會可望立法限縮

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國多名國會議員與倡議人士指出，輝達執行長黃仁勳與疑似中國大陸女間諜黃樂交往消息曝光後，美國國會將更有望通過限縮大陸取得ＡＩ晶片的法案。

路透報導，三項晶片相關法案可望納入二○二七財政年度的「國防授權法案」（ＮＤＡＡ），這個財政年度已於十月開始；黃仁勳的婚外情加上他與川普總統關係密切，令外界更加憂心大陸取得先進晶片恐危害美國國安。

這三項法案分別是賦予國會管控先進晶片出口權限的「人工智慧看守法案」、要求企業追蹤晶片流向以打擊走私的「晶片安全法案」，以及敦促美國盟友對大陸實施更多晶片製造設備出口限制的「硬體技術多邊協調管制法案」。

一名曾與輝達直接接觸數個月的國會前幕僚透露，輝達大力反對「晶片安全法案」和「人工智慧看守法案」。

針對這項最新消息，輝達拒絕置評。

民主黨麻州參議員華倫與共和黨印第安納州參議員班克斯九日發表聯合聲明說：「輝達執行長黃仁勳證實與一名疑似中國情報機構間諜交往，讓這些國安疑慮變得前所未有地急迫。現在正是國會採取果斷行動的時候，透過國防授權法通過人工智慧看守法案等關鍵法案，切斷中國取得先進晶片的管道。」

此外，輝達與執行長黃仁勳九日遭股東提告，被控隱瞞黃仁勳與疑似大陸間諜黃樂的關係，誤導投資人。股東尋求以集體訴訟方式求償，金額未明。

這起訴訟在九日美股收盤五分鐘後提出，由基斯滕馬赫為首的輝達股東向被告求償。輝達未立即回應。

黃仁勳 輝達 黃樂

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