操縱股價 黃樂老公在陸被捕

英國金融時報報導，黃仁勳婚外情風波核心人物黃樂曾和康偉向中國大陸投資人推銷大型資料中心計畫，聲稱絕對能取得輝達的繪圖處理器，並以與大陸科技巨擘阿里巴巴的商業合作關係為賣點。陸媒「財新網」昨引述消息指出，黃樂和康偉為夫妻關係，康偉因操縱上市股票而牽涉刑事調查，已被上海公安採取刑事強制措施。

「財新網」昨日報導指出，黃樂於二○○八年步入金融行業，先後任職滙豐（香港）私人銀行部、中信證券金融市場管理委員會證券金融業務線擔任初級職位，二○一五年十一月，卅歲出頭的黃樂搖身一變成為「和熙投資」的核心股東、高管，與公司創始人、實控人康偉合作管理多支私募基金。

二○一七年下半年，康偉與老拍檔朱曉明因分利矛盾徹底反目，雙方對簿公堂。朱曉明出局後，「和熙投資」徹底成為康偉與黃樂主導的「夫妻店」。

報導引述消息指，據多位知情人士稱，黃樂和現年五十一歲的康偉為夫妻關係，兩人何時發展為伴侶關係、近年關係走向都鮮有人知。報導指出，康偉數度捲入爭議資本運作、因相關違規行為受到大陸中證監處罰。有說法稱，他因操縱上市股票而牽涉刑事調查；相關知情人士透露，康偉約在今年春節前已被上海公安局採取刑事強制措施。

金融時報報導指出，兩名曾聽取投資提案的人士透露，二○二五年初，黃樂與康偉向大陸投資人尋求投資，計畫在東南亞興建一座大型資料中心，兩人保證「絕對有辦法拿到輝達繪圖處理器（ＧＰＵ）」，還說阿里巴巴也是該計畫客戶之一。

黃樂在這場投資簡報和日常商業往來中，都沒有透露她與輝達執行長黃仁勳有任何密切關係。

金融時報取得照片顯示，黃仁勳與黃樂曾經一同在上海出席一場晚宴；輝達在大陸員工人數最多的辦公室就設在上海。兩人也曾在香港和加州被拍到同框。不過，照片都沒有顯示兩人有不當關係，其中幾張是在多人聚會場合拍攝。

報導指出，知情人士透露，阿里巴巴不僅是Megaspeed投入東南亞雲端服務初期的主要客戶，至今也依然是其最大客戶。輝達最初與Megaspeed接洽、討論可能的採購合作，就是因為Megaspeed向其出示與阿里巴巴簽訂的租賃合約。