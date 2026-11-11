美中晶片戰爭 黃仁勳外遇 如何變成間諜門

輝達執行長黃仁勳與黃樂婚外情事件，究竟是中國大陸使出的美人間諜，或另有其他隱情、是否牽涉美中之間的晶片戰、甚至更多方的角力，綜整過去兩年相關報導與美國政府的態度，或許可一窺其中不尋常之處。

華爾街日報報導，二○二四年六月，黃仁勳來台參加一年一度的國際電腦展時，一張他與黃樂在酒吧合影的照片，引起關注，幾個月後，美國政府開始調查黃樂的公司Megaspeed，懷疑該公司非法轉運輝達ＡＩ晶片供中國大陸使用。

二○二四年三月，黃樂在加州的一場輝達活動中認識黃仁勳。三個月後，兩人便在前述台北酒吧聚會公開碰面。

二○二四年稍晚，幾個國家的政府已開始憂心Megaspeed與大陸的關係。華爾街日報報導，美國商務部與司法部調查該公司是否涉嫌走私晶片進入大陸，新加坡與台灣當局則派出人員跟監黃樂。

川普就任 黃成為重要AI顧問

參與調查官員懷疑，得知黃樂與黃仁勳關係密切後，大陸情報機構可能已招募她。不過，新加坡內政部否認曾調查黃樂。

二○二四年十一月川普再次當選美國總統。拜登政府一直將ＡＩ晶片視為國家安全優先事項，並實施嚴格出口管制。

川普二○二五年一月就職後不久，黃仁勳便與他會面，成為川普ＡＩ政策重要顧問。部分川普政府官員認同黃仁勳的論點，鼓勵大陸購買美國ＡＩ晶片以減緩其發展本土晶片速度。

二○二五年五月，川普前往中東訪問時將黃仁勳納入隨行團隊，並同意向波斯灣國家出口輝達晶片。同月黃仁勳再次到台北，與黃樂被媒體拍到有親密舉動。

紐時去年披露 Megaspeed被查

幾周後，黃仁勳與輝達高階團隊前往華盛頓與副國務卿藍道會面。輝達主張，美國政府應批准專為大陸設計的輝達H20晶片出口大陸。幾天後黃仁勳與川普會面，美國政府隨即批准H20晶片出口，條件是銷往大陸金額的百分之十五上交財政部。

大約同一時期，輝達得知美國政府正在調查Megaspeed涉嫌轉運輝達晶片到大陸。紐約時報報導，輝達法務長泰特二○二五年八月聯繫商務部工業暨安全局承辦探員，並稱已獲局長凱斯勒允許與局內員工溝通。消息人士透露，輝達聯繫商務部恐影響調查公正性，此案隨即轉由司法部接手。

二○二五年十月底川普在南韓與大陸國家主席習近平會面。行前他告訴幕僚，考慮批准輝達新一代ＡＩ晶片出售給大陸，換取大陸在貿易談判中讓步，但國務卿魯比歐與商務部長盧特尼克等官員以國安為由，說服川普改變主意。

就在川普政府籌備南韓川習會之際，紐約時報在二○二五年十月九日率先報導，聯邦探員正在調查Megaspeed及輝達晶片可能轉運大陸一事，以及黃樂與黃仁勳的關係。川普當時就得知雙黃關係且黃樂被研判為間諜，但未採取行動。

今年春 魯比歐示警雙黃關係

二○二五年十二月八日，川普同意輝達將效能較低的H200晶片出口大陸，條件是銷售額四分之一上繳政府。

今年春季，一向反對先進晶片出口大陸的魯比歐開始監督起草一份機密備忘錄，示警黃仁勳與黃樂的關係。五月川普訪問北京前，黃仁勳一開始並未被納入隨行成員，後來在阿拉斯加登上美國總統專機空軍一號。

美國期中選舉投票前夕，紐約時報十月廿九日刊出獨家報導，表示美國調查得出結論，認為黃樂是向北京傳遞信息的中方情報人員，川普一年前就知情卻沒有動作。川普的共和黨在十一月三日期中選舉慘敗後，金融時報七日加碼爆料，首度直指黃仁勳與黃樂發生婚外情，隔天黃仁勳公開認錯。