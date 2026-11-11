總統背書 川普：黃仁勳不知外遇對象是間諜

美國總統川普九日證實，已致電陷入婚外情風波的輝達執行長黃仁勳表達關心，並轉述黃仁勳稱完全不知道出軌對象是中國大陸間諜。川普表示他相信黃仁勳，並透露美國聯邦調查局（ＦＢＩ）正在調查相關事件。川普還說，下周與大陸國家主席習近平在深圳會晤，可能談到黃仁勳與疑似大陸間諜的話題。

黃仁勳八日承認婚外情，但未公開女方身分。紐約時報指對方是新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂，且美國情報機構已認定她是大陸間諜。

川普九日在白宮記者會證實稍早致電黃仁勳表達關心，「想看看他是不是還好」。川普說：「我問黃仁勳是否知道她是間諜？他說，『我完全不知道她是間諜』。我相信黃仁勳，因為我一直認為他是個品格非常好的人。」

川普表示，他最關心黃仁勳身心狀況，「我讀了他的聲明，我相信他非常痛苦。主要是因為他的家人、他深愛的妻子和家人，他確實很痛苦。」川普也再次表態希望黃仁勳續任，「我非常了解黃仁勳。我認為他是個非常可敬的人。我很有信心，他會沒事。我認為他會安然度過」。

川普提到，美國聯邦調查局已介入調查。川普應是指美國司法部接手商務部調查Megaspeed疑似轉運晶片至大陸一事。

川普預計十八日至十九日在大陸深圳參加ＡＰＥＣ峰會，屆時將會晤習近平。川普說，他不打算提起這名疑似大陸間諜的事，但他認為習近平會主動問，「我確信習近平主席會問這件事」。川普八日曾表示，下周訪大陸願帶黃仁勳同行。

另一方面，紐約時報八日引述知情人士透露，美國國務卿魯比歐在川普五月訪問北京前，已就黃仁勳外遇疑似共諜一事起草一份備忘錄，示警川普及相關國安高層。川普說，他不記得收到這份機密報告。

川普被問五月邀請黃仁勳搭空軍一號出訪北京時，是否知道黃涉嫌與共諜往來，川普說：「沒有，我當時沒聽說這件事。」記者追問，是否如媒體報導一年前已聽取相關簡報，川普未正面回答。

被問及最早何時得知此事，川普說：「我得查一下。我當然會向情報人員查證。可能曾經提過這些事。這件事顯然沒給我留下多深的印象。」

香港南華早報引述分析人士指出，輝達醜聞可能考驗美中脆弱的貿易休兵。亞洲集團合夥人暨數位業務主管陳澍警告，此事可能在美中關係敏感之際加深雙方互疑。但部分專家認為，川普公開力挺黃仁勳，且持續尋求拉近與習近平的關係，此事不太可能影響深圳川習會。戰略暨國際研究中心資深研究員馬佐科認為，此案效應可能在十二月邁阿密廿國集團（Ｇ20）峰會場邊的川習會甚至更晚，才會浮現。

黃仁勳捲入桃色共諜風波引發美國國會高度關注，可望於明年一月出任眾議院議長的民主黨眾議員傑佛瑞斯九日要求，就輝達相關爭議提供「完整簡報」。民主黨參議員華倫與共和黨參議員班克斯則發表聯合聲明，呼籲國會針對ＡＩ相關企業的監督採取果斷行動，表示輝達與黃仁勳事件讓國安疑慮更加迫切。