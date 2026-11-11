黃仁勳事件加劇國安疑慮 美管制AI晶片銷陸恐更嚴格

美國多名國會議員與倡議人士指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與疑似中國大陸女間諜交往的消息曝光，加上黃仁勳本人與美國總統川普關係密切，令外界對於中國取得先進晶片恐危害美國國安的疑慮變得更加迫切，限縮中國取得AI晶片管道的法案，因而將更有機會在國會闖關成功。

路透報導，美國三項與晶片相關的法案，可望納入本財政年度的「國防授權法案」（NDAA），藉由年度國防立法程序推動，提升正式立法的機會。這三項法案今年稍早已獲聯邦眾議院外交事務委員會通過，目前相關條文已納入參議院版NDAA的整合修正案，等待後續審議及立法程序。

這三項法案分別是賦予國會管控先進晶片出口權限的「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act）、要求企業追蹤晶片流向以打擊走私的「晶片安全法案」（Chip Security Act），以及敦促美國盟友對中國實施更多晶片製造設備出口限制的「硬體技術多邊協調管制法案」（Match Act）。

一名曾與輝達直接接觸數個月的前國會幕僚透露，輝達被視為「晶片安全法案」和「人工智慧看守法案」的最大反對者。

美國司法部去年起訴晶片走私相關案件前，黃仁勳和輝達始終宣稱並不存在這類走私問題，同時表示公司遵循各項出口法規。對這項最新消息，輝達拒絕置評。

星島日報9日報導，北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊表示，這場風波或許也將成為民主黨接掌參、眾兩院後，檢視川普政府對中科技政策的切口。國會有條件將調查重心從黃仁勳個人，延伸至川普政府的晶片出口政策，包括商務部對H200的出口審批、最終用途核驗等。

民主黨籍麻州聯邦參議員華倫與共和黨籍印第安納州聯邦參議員班克斯（Jim Banks）9日發表聯合聲明說：「輝達執行長黃仁勳證實與一名疑似中國情報機構間諜交往，讓這些國安疑慮變得前所未有地急迫。」

兩人並指出：「現在正是國會採取果斷行動的時候，透過國防授權法通過人工智慧看守法案等關鍵法案，切斷中國取得先進晶片的管道。」

輝達與執行長黃仁勳9日遭股東提告，被控隱瞞黃仁勳與疑似中國女間諜的私人關係，誤導投資人。股東尋求以集體訴訟方式求償，金額未明。

輝達股價當天收跌4.3%，市值蒸發約1,900億美元（約新台幣6兆元）。10日早盤下跌4%。