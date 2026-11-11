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輝達接班 CEO ...四人被點名

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

輝達公司已表示，黃仁勳目前仍獲得董事會支持，將繼續擔任執行長，但他與疑似中國女間諜搞婚外情一事，確實讓輝達的接班問題浮上檯面。黃仁勳的子女備受矚目，而財務長和副總裁也是可能的人選。

黃仁勳曾表示，董事會應該有許多接班人選可供選擇，但目前尚沒有明確人選浮出檯面，不過他的一雙子女近年在公司掌握了更多權力，部分員工認為他在為家族接班鋪路。

五名現任與前任員工透露，黃仁勳過去幾年已給予子女更多權力。輝達官網的領導團隊頁面，除了黃仁勳以外，還列了四名高階主管。其中知名度最高的是財務長柯蕾絲，另三人分別是全球業務營運執行副總裁派克、營運執行副總裁舒奎斯特，以及執行副總裁、法律總顧問兼秘書泰德。

黃仁勳 輝達 黃樂 間諜

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