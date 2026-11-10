美媒：黃仁勳婚外情關係 助75億美元輝達晶片銷往中國

美國科技媒體The Information今天報導，輝達執行長黃仁勳與疑似是中國間諜的中國籍女商人黃樂發展婚外情，這段關係促成價值至少75億美元的輝達晶片運往中國企業。

根據路透社，這篇報導引述兩名認識黃樂（HuangLe，音譯，又名Alice Huang）的人士指出，黃樂與丈夫及姊妹在中國和新加坡建立企業網絡，以取得輝達（Nvidia）晶片。

據報該企業網絡的核心是上海世紀利通（ShanghaiCentury Litong），這家中國企業成立於2023年6月，同年10月取得輝達優先雲端合作夥伴資格，因此得以優先取得輝達晶片。而世紀利通最初是與黃樂的姊妹黃瑜（Huang Yu，音譯）有關。

The Information報導指出，當輝達晶片訂單因美國出口管制而受阻時，黃樂利用與輝達及其經銷商的關係取得貨源，協助約24萬顆H100、H200及部分A100晶片運入中國。

根據The Information，世紀利通出租運算能力，並營運使用輝達晶片的資料中心，其中包括部分不得銷往中國的晶片。部分晶片最終服務了阿里巴巴、騰訊，以及規模較小的中國人工智慧（AI）實驗室。

據報黃樂也曾在註冊於新加坡的Megaspeed擔任主管。這家公司與世紀利通有關聯，曾因輝達晶片被從東南亞運往中國一事，遭美國當局調查。

根據The Information，Megaspeed於2024年成立的馬來西亞子公司Speedmatrix取得的硬體，後來流向世紀利通。

這篇報導同時指出，黃樂利用與黃仁勳的關係建立自身可信度，同時對自己的角色語焉不詳，並避免留下書面紀錄。

輝達未立即回應路透社的置評請求。路透社未能在非正常上班時間聯繫上阿里巴巴、騰訊、Megaspeed及上海世紀利通要求評論，無法獨立查證這篇報導。

輝達董事會8日已展開內部調查。美國聯邦調查局（FBI）則正在調查現年63歲的黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。

黃仁勳已告訴員工自己對妻子不忠，但未透露這段關係的細節。