快訊

沒人囤貨了…輝達顯卡崩跌22% 深圳華強北RTX5080被拋售

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：黃仁勳婚外情關係 助75億美元輝達晶片銷往中國

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

美國科技媒體The Information今天報導，輝達執行長黃仁勳與疑似是中國間諜的中國籍女商人黃樂發展婚外情，這段關係促成價值至少75億美元的輝達晶片運往中國企業。

根據路透社，這篇報導引述兩名認識黃樂（HuangLe，音譯，又名Alice Huang）的人士指出，黃樂與丈夫及姊妹在中國和新加坡建立企業網絡，以取得輝達（Nvidia）晶片。

據報該企業網絡的核心是上海世紀利通（ShanghaiCentury Litong），這家中國企業成立於2023年6月，同年10月取得輝達優先雲端合作夥伴資格，因此得以優先取得輝達晶片。而世紀利通最初是與黃樂的姊妹黃瑜（Huang Yu，音譯）有關。

The Information報導指出，當輝達晶片訂單因美國出口管制而受阻時，黃樂利用與輝達及其經銷商的關係取得貨源，協助約24萬顆H100、H200及部分A100晶片運入中國。

根據The Information，世紀利通出租運算能力，並營運使用輝達晶片的資料中心，其中包括部分不得銷往中國的晶片。部分晶片最終服務了阿里巴巴、騰訊，以及規模較小的中國人工智慧（AI）實驗室。

據報黃樂也曾在註冊於新加坡的Megaspeed擔任主管。這家公司與世紀利通有關聯，曾因輝達晶片被從東南亞運往中國一事，遭美國當局調查。

根據The Information，Megaspeed於2024年成立的馬來西亞子公司Speedmatrix取得的硬體，後來流向世紀利通。

這篇報導同時指出，黃樂利用與黃仁勳的關係建立自身可信度，同時對自己的角色語焉不詳，並避免留下書面紀錄。

輝達未立即回應路透社的置評請求。路透社未能在非正常上班時間聯繫上阿里巴巴、騰訊、Megaspeed及上海世紀利通要求評論，無法獨立查證這篇報導。

輝達董事會8日已展開內部調查。美國聯邦調查局（FBI）則正在調查現年63歲的黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。

黃仁勳已告訴員工自己對妻子不忠，但未透露這段關係的細節。

黃仁勳 輝達 黃樂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英媒：黃仁勳出軌對象兜售資料中心計畫 稱有辦法拿到輝達GPU

黃仁勳婚外情捲情報案 川普政商關係與晶片政策遭檢視

黃仁勳婚外情掀晶片管制漏洞 學者：美恐促東南亞嚴查科技供應鏈

中國能從黃仁勳身上得到什麼？專家：黃樂「枕邊話」藏3大情報

相關新聞

黃仁勳認婚外情 陸媒揭黃樂丈夫康偉背景：已被採取刑事強制措施

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的執行長黃仁勳（Jensen Huang）11月8日致函員工承認婚外情，震驚世界，而對象則被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le ，音譯，又名Alice HUANG），外媒更指黃樂為大陸間諜，大陸外交部斥責間諜論是無稽之談...

華爾街日報：黃仁勳捲中國美人計疑雲 美應防輝達晶片流向中國

輝達執行長黃仁勳出軌捲入共諜疑雲，華爾街日報主筆室評論稱「輝達從中國美人計中得到教訓」，強調美方應堵住晶片管制漏洞，且下...

The Information：黃仁勳婚外情女主 促成輝達對中至少75億美元交易

科技新聞網站The Information報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與一名被指為中國間諜的女性有染，兩名知情人士透露，促成了輝達至少價值75億美元的晶片出貨到中國大陸。

港媒：馬斯克將隨川普參加APEC 黃仁勳未確定是否隨行

美國商界領袖將隨美國總統川普訪華參加亞太經濟合作組織峰會，特斯拉首席執行官馬斯克預計隨行，但深陷婚外情及潛在間諜風波的輝達首席執行官黃仁勳則未確定參加。

黃仁勳爆醜聞後該去該留？耶魯教授：現在是他退休好時機 與外遇無關

上周末消息傳出，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與一名疑似女共諜驚爆婚外情醜聞，輝達股價周一（9日）重挫，市值一口氣蒸發3,500億美元，黃仁勳去留引發市場熱議。耶魯大學知名教授穆昆達認為，現在或許是黃仁勳考慮退休的好時機。

美媒：黃仁勳婚外情關係 助75億美元輝達晶片銷往中國

美國科技媒體The Information今天報導，輝達執行長黃仁勳與疑似是中國間諜的中國籍女商人黃樂發展婚外情，這段關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。