陸媒：黃仁勳外遇女黃樂丈夫康偉涉操縱股票 已被採取刑事強制措施

輝達CEO黃仁勳外遇對象黃樂的背景備受關注。陸媒《財新網》 10日引述消息指出，黃樂自2015年起，便在大陸私募投資公司「上海和熙投資管理有限公司」擔任核心股東與高管，並與公司創始人、實控人康偉合作管理多支私募基金。黃樂和康偉為夫妻關係，康偉因操縱上市股票而牽涉刑事調查，已被上海公安採取刑事強制措施。

據早前媒體報導指出，黃樂現年約42歲，在香港浸會大學傳媒管理（Media Management）碩士畢業並取得永久居民資格。她在「和熙投資」的簡介有提及曾任職媒體，包括中央電視台及湖南衛視。

《財新網》 10日報導指出，黃樂於2008年步入金融行業，先後任職滙豐（香港）私人銀行部、中信證券金融市場管理委員會證券金融業務線擔任初級職位，履歷不顯。轉折發生於2015年11月，30歲出頭的黃樂搖身一變成為「和熙投資」的核心股東、高管，職業生涯自此推開了另一扇大門。

「和熙投資」原本主要由康偉及其合夥人朱曉明負責經營管理。在黃樂加入前夕，「和熙投資」進行了一輪洗牌，股權架構調整為康偉持股48.75%，朱曉明和黃樂分別持股26.25%、25%，其中黃樂的股權全部由康偉轉讓而來，由上海韻禧投資管理諮詢有限公司持股。

2017年下半年，康偉與老拍檔朱曉明因分利矛盾徹底反目。同年10月朱曉明離職，隨後雙方對簿公堂，朱曉明起訴討要業績獎金，「和熙投資」則反訴其損害公司利益。朱曉明出局後，「和熙投資」徹底演變為康偉與黃樂主導的「夫妻店」。

報導引述消息指，據多位知情人士稱，黃樂和現年51歲的康偉為夫妻關係，黃樂與康偉究竟何時發展為伴侶關係，目前尚不明確；二人近年來的關係走向也鮮有人知。

報導又指出，康偉近年數度捲入爭議資本運作，並因相關違規行為受到大陸中證監處罰。有說法稱，此前康偉因操縱上市股票而牽涉刑事調查；相關知情人士透露，康偉大約在2026年春節前已被上海公安局採取了刑事強制措施。