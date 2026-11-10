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黃仁勳認婚外情 陸媒揭黃樂丈夫康偉背景…合照曝光

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黃仁勳認婚外情 陸媒揭黃樂丈夫康偉背景：已被採取刑事強制措施

香港01／ 撰文：許祺安
輝達執行長黃仁勳（右）2025年5月訪台宴客時，與黃樂（左）說話。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳（右）2025年5月訪台宴客時，與黃樂（左）說話。聯合報系資料照

AI晶片龍頭輝達NVIDIA）的執行長黃仁勳（Jensen Huang）11月8日致函員工承認婚外情，震驚世界，而對象則被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le ，音譯，又名Alice HUANG），外媒更指黃樂為大陸間諜，大陸外交部斥責間諜論是無稽之談、誣衊抹黑。

黃樂的背景備受關注。陸媒《財新網》 10日引述消息報導指，黃樂自2015年起，便在大陸私募投資公司「上海和熙投資管理有限公司」（以下簡稱「和熙投資」）擔任核心股東與高管，並與公司創始人、實控人康偉合作管理多隻私募基金。黃樂和康偉為夫妻關係，康偉因操縱上市股票而牽涉刑事調查，已被上海公安採取刑事強制措施。

據早前媒體報導指，黃樂現年約42歲，在香港浸會大學傳媒管理（Media Management）碩士畢業並取得永久居民資格。她在「和熙投資」的簡介有提及曾任職媒體，包括中央電視台及湖南衛視。

康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」交流訪問，獲中汽創智CEO李豐軍、智能駕駛開發部總經理張振林、副總經理司勝營陪同接待。圖／取自中汽創智網站
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」交流訪問，獲中汽創智CEO李豐軍、智能駕駛開發部總經理張振林、副總經理司勝營陪同接待。圖／取自中汽創智網站

陸媒：僅30歲出頭搖身一變成「和熙投資」核心股東

《財新網》 10日報導指，黃樂於2008年步入金融行業，先後任職滙豐（香港）私人銀行部、中信證券金融市場管理委員會證券金融業務線擔任初級職位，履歷不顯。轉折發生於2015年11月，30歲出頭的黃樂搖身一變成為「和熙投資」的核心股東、高管，職業生涯自此推開了另一扇大門。

「和熙投資」原本主要由康偉及其合夥人朱曉明負責經營管理。在黃樂加入前夕，「和熙投資」進行了一輪洗牌，股權架構調整為康偉持股48.75%，朱曉明和黃樂分別持股26.25%、25%，其中黃樂的股權全部由康偉轉讓而來，由上海韻禧投資管理諮詢有限公司持股。

2017年下半年，康偉與老拍檔朱曉明因分利矛盾徹底反目。同年10月朱曉明離職，隨後雙方對簿公堂——朱曉明起訴討要業績獎金，「和熙投資」則反訴其損害公司利益。舊部出局後，「和熙投資」徹底演變為康偉與黃樂主導的「夫妻店」。

報導指康偉已被上海公安採取了刑事強制措施

報導引述消息指，據多位知情人士稱，黃樂和現年51歲的康偉為夫妻關係，黃樂與康偉究竟何時發展為伴侶關係，目前尚不明確；二人近年來的關係走向也鮮有人知。

報導又指，康偉近年數度捲入爭議資本運作，並因相關違規行為受到中證監處罰。有說法稱，此前康偉因操縱上市股票而牽涉刑事調查；相關知情人士透露，康偉大約在2026年春節前已被上海公安採取了刑事強制措施。

黃仁勳承認婚外情，黃樂被指是第三者。圖／取自黃樂微信朋友圈
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文章授權轉載自《香港01》

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