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黃仁勳外遇捲共諜疑雲 沈有忠：中共滲透可能不只為竊密

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
政治大學國際事務學院東亞研究所10日中午舉辦「兩岸關係與大陸政策」主題講座，由沈有忠主講。記者張鈺琪／攝影
政治大學國際事務學院東亞研究所10日中午舉辦「兩岸關係與大陸政策」主題講座，由沈有忠主講。記者張鈺琪／攝影

輝達執行長黃仁勳近日坦承婚外情，女方被指涉嫌為大陸情報機構工作，引發國安疑慮。對此，陸委會副主委沈有忠今（10）日表示，大陸對於這些民主國家的滲透是無所不在的，這些行動可能不只是為了獲取商業機密，甚至可能破壞民主供應鏈的任何一個環節，提醒國人及企業應謹慎面對商業交流過程中可能遭滲透的風險。

政治大學國際事務學院東亞研究所10日中午舉辦「兩岸關係與大陸政策」主題講座，由沈有忠主講。在會前提問環節，有學生詢問黃仁勳外遇事件，以及美國AI監管政策可能對台灣晶片供應鏈帶來什麼影響？

沈有忠回應，從陸委會的角度來看，中國大陸對於民主國家的滲透是無所不在的，過去包括美國國會議員、地方官員的辦公室人員，都曾被查出可能具有中共背景，台灣也面臨類似情況。

他指出，威權國家對於民主國家的分化跟滲透成本很低，但民主國家要做到防禦相對困難，因為民主國家跟民主社會是開放的，尤其台灣歡迎各國人士前來交流、定居，甚至成為國民，也因此可能讓有心人士藉由這些機會進入台灣社會，從事政治資訊或科技商業機密的獲取。

沈有忠表示，現在的大陸已經和過去不同，對於經濟方面的防禦，應該要比以前有更高的警覺性。他提到，最近的AI發展，這些滲透行動可能「不只是獲取單一國家的商業機密，甚至可能破壞民主供應鏈的任何一個環節」。

他以輝達為例稱，如果有人試圖滲透輝達這家公司，除了可能想要獲取特定資訊，也不排除是為了破壞輝達與其他民主國家合作的可能性。

沈有忠強調，政府必須「料敵從寬，預敵從嚴」，雖然這是發生在美國的案子，但也要提醒國人及國內企業，在商業交流的過程中，應該謹慎面對可能遭到滲透的風險。

此外，沈有忠也提到，兩岸之間「無煙硝的戰爭」一直都在進行。他舉例，曾有一名退伍軍人的女兒赴陸，到了當地後馬上被帶進小房間，對岸還拿出她父親過去的軍旅履歷，詢問她父親幾年在哪裡、擔任什麼職務，要求她核對內容是否正確，讓當事人非常驚訝。

沈有忠說，許多民眾赴陸旅遊，可能覺得自己不是國安人員，也不知道什麼國家機密，但是因為周遭的家人或朋友可能是安全單位的人，就有可能面臨風險。他強調，不能因為赴陸遭盤查或關押的人數比例低，就當作沒有這回事。

黃仁勳 輝達 黃樂 外遇 婚外情 陸委會

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