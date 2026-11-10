港媒：馬斯克將隨川普參加APEC 黃仁勳未確定是否隨行

美國商界領袖將隨美國總統川普訪華參加亞太經濟合作組織峰會，特斯拉首席執行官馬斯克預計隨行，但深陷婚外情及潛在間諜風波的輝達首席執行官黃仁勳則未確定參加。

《南華早報》星期二（11月10日）報導，包括馬斯克在內的美國商界領袖，預計將加入美國總統川普的訪問中國代表團，出席下周在深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。不過，黃仁勳是否出席，目前仍存在變數。

報導引述消息人士稱，黃仁勳此前曾就加入代表團展開磋商，但近期一場爭議令他的隨行計劃出現疑問。這場爭議促使輝達董事會展開調查，以確定黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。

川普星期天（8日）被問及下周訪問亞洲時是否會帶上黃仁勳，他回答說：「我不知道，但我肯定願意帶上他。」

川普今年5月訪華時，曾有多家美國企業的首席執行官隨行，包括萬事達（Mastercard）的米巴赫（Michael Miebach）、馬斯克及黃仁勳，重點是解決與中國有關的商業問題。

此外，據香港01報導，美國雜誌《連線》（Wired）9日爆料，黃仁勳在公開承認外遇前一年，便已聘用擅長替政商名流收拾醜聞殘局的危機公關公司「Heller」。

據《WIRED》引述消息稱，危機公關公司Heller至少自2025年10月起，已協助處理黃仁勳的幕後公關工作，比他公開承認婚外情早約一年。

Heller由創辦人麗莎．海勒（Risa Heller）成立，在業界以善於處理棘手醜聞聞名，過去客戶包括爆出性醜聞的美國前國會眾議院議員韋納（Anthony Weiner），以及捲入多宗性騷擾風波的名廚巴塔利（Mario Batali）。

另外，理莎．海勒亦曾擔任美國總統川普女婿兼白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）家族企業「庫許納公司」（Kushner Companies）的發言人與公關顧問。

消息指，海勒團隊當初是以協助黃仁勳家族慈善事業的名義進駐，其後與黃仁勳及其女兒、現任輝達產品行銷總監黃敏珊（Madison Huang）保持溝通。至於引進這家危機公關公司的真正原因，是否就與黃仁勳婚外情有關，目前尚未獲得證實。Heller也沒有正面回應。