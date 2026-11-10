「我覺得一定是騙人的」黃仁勳認了婚外情 路透：台灣人不敢置信

路透報導，輝達執行長黃仁勳坦承婚外情後，在他的出生地台灣，當地民眾紛紛表示同情、震驚。

台北四平街的一家蜜餞行，是黃仁勳的必去店家。68歲的店老闆說：「我覺得這一定是騙人的、是假新聞」，「我們覺得他是很好的老闆，非常會照顧人，怎麼可能發生這種事？這可能嗎？我很懷疑。」

黃仁勳的理髮師王永泰（Ray Wang）也說：「我每天替他祈禱，希望他能度過難關。我很想寫信鼓勵他，但覺得他現在很忙，這個時間點不大適合」。

在黃仁勳喜愛的豬腳店外，等候座位的49歲民眾表示，黃仁勳坦承出軌認錯很好，不能光以一件事來判斷人，應該更全面看待，大家都有缺點。

黃仁勳出生於台南，每次造訪台灣都吸引大批粉絲與記者追隨，引發「仁來瘋」（Jensanity）的瘋狂熱潮。