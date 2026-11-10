捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風波，依舊是10日大陸外交部例行記者會上外國媒體關注的焦點。針對彭博提問，能否確認‌Alice Huang（黃樂）是否為中國公民，以及她目前身在何處？大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「我們此前已經就此作出回應，所謂『中國間諜』的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑。」

「捕風捉影、汙衊抹黑」已成大陸外交部對於這起國際關注新聞事件唯一的標準答案。

10月30日在大陸外交部記者會上，法新社提問：據《紐約時報》報導，美國情報機構發現，與黃仁勳關係密切的一名中國籍女性企業高層正向中國傳遞情報。中方是否注意到這一報導？對此有何評論？

郭嘉昆當時回答說，「有關報導捕風捉影，純屬對華汙衊抹黑。」

在11月9日大陸外交部例行記者會上，法新社記者提問：《紐約時報》和《金融時報》曾報導稱，黃仁勳與一名中國籍科技公司高層有關聯，美國官員稱該女子為中國情報機構工作。黃仁勳已承認與其有婚外情，輝達董事會對黃仁勳展開調查。外交部對此有何評論？

郭嘉昆表示，「我們此前已就此作出回應。所謂『中國間諜』的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑。」