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黃仁勳婚外情挑動共諜舊案神經 菲國軍方：持續防範滲透

中央社／ 馬尼拉10日專電
菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。歐新社
菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。歐新社

輝達執行長黃仁勳傳出婚外情，交往對象被懷疑可能為中國蒐集情報，引發外界關注。菲律賓也曾出現多起中國間諜疑雲，軍方今天表示，防範外國間諜滲透及內部情報威脅的工作持續進行。

菲律賓軍方發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上表示，軍方持續執行「內部威脅計畫」（Insider Threat Program），防範來自境內外的各種威脅，包括間諜活動及對政府機構的情報滲透。

崔尼代補充，軍方每天面對數以千計的網路攻擊，網路防禦工作也持續進行，並成功阻擋部分威脅。

這段談話正值黃仁勳傳出與美國官員所懷疑的中國女間諜交往事件發酵之際。

菲中關係因南海爭議持續緊張，菲律賓近年接連傳出中國間諜疑雲，其中最引發外界關注的是「郭華萍案」。

郭華萍（Alice Guo）於2022年5月當選丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，進入菲律賓地方政府系統。她因為涉入離岸博弈（POGO）產業案件，後來逃往印尼，2024年9月被逮捕遣返。

她因偽造菲籍身分從政，而被菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）質疑為中國間諜。

郭華萍2025年11月被菲律賓一處地方法院依人口販運罪名判處無期徒刑（reclusion perpetua），目前關押於曼達路永市（Mandaluyong）的女子矯正機構；她另涉貪污、逃漏稅及偽造公文書等案件，但迄今並未被菲方以間諜罪起訴。

菲律賓執法單位另於2025年上半年接連逮捕多名涉嫌蒐集軍情的中國籍人士。崔尼代當時曾說，一些已定居菲律賓數十年的中國籍人士可能是潛伏者（sleepers），會在必要時可能受指示展開活動。

此外，菲律賓海岸防衛隊早於2024年即證實，至少36名中國籍人士曾加入海岸防衛隊輔助隊（PCGA），後來在引發國安疑慮後遭除名。經此事件，菲律賓海防隊已加強審查程序，以防止可疑外籍人士滲入組織內部。

黃仁勳 菲律賓

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