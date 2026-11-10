黃仁勳下周恐無緣隨川普訪中！ 陷共諜風波可能強碰國會作證

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在18日至19日舉行的深圳APEC峰會期間會晤，香港南華早報引述消息人士透露，特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克、萬事達卡執行長米巴赫預計隨行訪中。輝達執行長黃仁勳原本也在隨行人選之列，但因婚外情及疑涉中國間諜的風波延燒，美國國會已要求他18日出席閉門簡報會，訪中行程增添變數。

消息人士表示，川普原本計畫帶馬斯克、米巴赫（Michael Miebach）及黃仁勳赴中，3人今年5月也曾陪同川普赴北京進行國是訪問。

目前川普尚未將黃仁勳從名單中移除，且8日曾稱願意帶黃出席APEC峰會。但一名消息人士認為，考量黃仁勳正受到各界檢視，隨團出訪的可能性不高。

黃仁勳承認婚外情後，輝達已啟動調查，美國國會也正推動調查。聯邦眾議院3個委員會的共和黨籍主席要求黃仁勳在11日前確認是否出席訂於18日的閉門簡報；黃仁勳尚未回覆。

針對相關報導，中國大陸外交部發言人郭嘉昆9日表示，所謂「中國間諜」指控毫無根據，意在抹黑中國。

回顧5月川習會，美方隨行企業陣容星光熠熠，包括時任蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克、貝萊德執行長芬克及黑石集團執行長施瓦茲曼等，被稱為「夢幻隊」。

黃仁勳原本不在名單上，據彭博報導，川普5月12日啟程當天早晨親自致電邀請，黃仁勳隨即趕赴阿拉斯加州安克拉治，在空軍一號中途停靠時壓線登機，與川普一同飛往中國。

11月APEC峰會將是川習今年第3次面對面會談。兩人先前分別於5月川普訪問北京、9月習近平訪問華府時會晤。