黃仁勳認婚外情掀國安疑慮 陸學者：美對中AI晶片出口恐收緊

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳坦承與一名疑似中國女間諜有婚外情，引發美國國安疑慮。港媒星島日報引述中國學者分析，這場風波恐導致美對中先進人工智慧（AI）晶片出口進一步收緊。

星島日報9日報導，北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊表示，這場風波或成為美國民主黨接掌參眾兩院後，檢視川普政府對中科技政策的切口。國會有條件將調查重心從黃仁勳個人，延伸至川普政府的晶片出口政策，包括商務部對H200的出口審批、最終用途核驗等。

他指出，美國兩黨議員此前已經合力推動將部分先進晶片出口管制立法，本次風波或將為相關立法再添推力。因此他研判，美國對中國先進AI晶片出口趨緊的機率上升，可能體現在新增許可更難獲批，針對最終用戶、第三方轉運的審查更加嚴格。

報導還引述復旦大學中國研究院副研究員劉典指出，黃仁勳掌握全球AI產業最重要的算力供應，並與美國政府保持密切聯繫，參與美國科技政策諮詢。這些多重身分使輝達的商業利益、黃仁勳的個人人脈與美國科技戰略緊密交織，也使這場私人風波可能引發廣泛的政商連鎖效應。

劉典還表示，美國政府決定晶片出口許可，輝達則掌握晶片設計、客戶通路與交易資訊，雙方在技術治理上高度相互依賴，也因此產生矛盾。一旦企業商業利益與國家安全目標衝突，如何避免不當干預，正是國會密切關注黃仁勳人脈關係的深層原因。

至於這次風波對中美關係的外溢效應，孫成昊表示，鑒於川普已經公開聲援黃仁勳，相信此事短期內不會成為中美高層議程的主題。但如果國會藉機收緊出口許可、強化第三方轉運審查，白宮就難以有限放行晶片作為籌碼，推動中美經貿談判取得突破。即使雙方達成經貿安排，企業在制定長期採購與投資規劃時，也會更加審慎。

劉典認為，美國行政部門與國會看法並不一致，對川普政府而言，輝達是維持美國AI競爭力的重要組成，帶動營收、資料中心投資與技術優勢，收緊出口恐削弱其市占率、研發投入與產業生態系。但部分國會議員與國安官員主張，技術越關鍵，越應嚴格審查客戶與技術流向，先進算力一旦外流至未經允許的主體，即使事後追究責任，也難以消除風險。

他進一步指出，這場風波暴露美國對中國晶片政策固有的兩難：既想依靠全球銷售穩住技術優勢，又忌憚技術流入中國削弱自身競爭力。川普傾向保留政策彈性，以晶片貿易作為談判籌碼；國會部分議員則希望通過立法壓縮行政部門與企業的自主空間。

劉典表示，美國晶片出口管制正遭遇一大考驗：限制越嚴，企業商業損失越大；尺度放寬，又會衝擊其國家安全訴求。