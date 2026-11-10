快訊

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳認婚外情掀國安疑慮 陸學者：美對中AI晶片出口恐收緊

中央社／ 台北10日電
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳坦承與一名疑似中國女間諜有婚外情，引發美國國安疑慮。港媒星島日報引述中國學者分析，這場風波恐導致美對中先進人工智慧（AI）晶片出口進一步收緊。

星島日報9日報導，北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊表示，這場風波或成為美國民主黨接掌參眾兩院後，檢視川普政府對中科技政策的切口。國會有條件將調查重心從黃仁勳個人，延伸至川普政府的晶片出口政策，包括商務部對H200的出口審批、最終用途核驗等。

他指出，美國兩黨議員此前已經合力推動將部分先進晶片出口管制立法，本次風波或將為相關立法再添推力。因此他研判，美國對中國先進AI晶片出口趨緊的機率上升，可能體現在新增許可更難獲批，針對最終用戶、第三方轉運的審查更加嚴格。

報導還引述復旦大學中國研究院副研究員劉典指出，黃仁勳掌握全球AI產業最重要的算力供應，並與美國政府保持密切聯繫，參與美國科技政策諮詢。這些多重身分使輝達的商業利益、黃仁勳的個人人脈與美國科技戰略緊密交織，也使這場私人風波可能引發廣泛的政商連鎖效應。

劉典還表示，美國政府決定晶片出口許可，輝達則掌握晶片設計、客戶通路與交易資訊，雙方在技術治理上高度相互依賴，也因此產生矛盾。一旦企業商業利益與國家安全目標衝突，如何避免不當干預，正是國會密切關注黃仁勳人脈關係的深層原因。

至於這次風波對中美關係的外溢效應，孫成昊表示，鑒於川普已經公開聲援黃仁勳，相信此事短期內不會成為中美高層議程的主題。但如果國會藉機收緊出口許可、強化第三方轉運審查，白宮就難以有限放行晶片作為籌碼，推動中美經貿談判取得突破。即使雙方達成經貿安排，企業在制定長期採購與投資規劃時，也會更加審慎。

劉典認為，美國行政部門與國會看法並不一致，對川普政府而言，輝達是維持美國AI競爭力的重要組成，帶動營收、資料中心投資與技術優勢，收緊出口恐削弱其市占率、研發投入與產業生態系。但部分國會議員與國安官員主張，技術越關鍵，越應嚴格審查客戶與技術流向，先進算力一旦外流至未經允許的主體，即使事後追究責任，也難以消除風險。

他進一步指出，這場風波暴露美國對中國晶片政策固有的兩難：既想依靠全球銷售穩住技術優勢，又忌憚技術流入中國削弱自身競爭力。川普傾向保留政策彈性，以晶片貿易作為談判籌碼；國會部分議員則希望通過立法壓縮行政部門與企業的自主空間。

劉典表示，美國晶片出口管制正遭遇一大考驗：限制越嚴，企業商業損失越大；尺度放寬，又會衝擊其國家安全訴求。

黃仁勳 輝達 黃樂 婚外情 NVIDIA 晶片 川普 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟日報社論／從黃仁勳事件看AI晶片國安風險

黃仁勳婚外情掀國安疑慮 3項對中晶片法案有望過關

【專家之眼】黃仁勳的桃色風暴 揭開AI霸權的國安危機

中國能從黃仁勳身上得到什麼？專家：黃樂「枕邊話」藏3大情報

相關新聞

川普：習近平可能當面問黃仁勳外遇風波 黃現在「非常痛苦」

紐約時報報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平下周將在深圳會晤，輝達執行長黃仁勳外遇疑似中國間諜黃樂的消息可能成為川習話題。有分析指出，共諜桃色風波應不會立即影響11月川習會，但可能牽動12月美中在20國集團峰會場會晤，考驗美中脆弱的貿易休兵、加深美中互疑。

黃仁勳下周恐無緣隨川普訪中！ 陷共諜風波可能強碰國會作證

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在18日至19日舉行的深圳APEC峰會期間會晤，香港南華早報引述消息人士透露，特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克、萬事達卡執行長米巴赫預計隨行訪中。輝達執行長黃仁勳原本也在隨行人選之列，但因婚外情及疑涉中國間諜的風波延燒，美國國會已要求他18日出席閉門簡報會，訪中行程增添變數。

黃仁勳若下台誰接棒？ 輝達2高層被點名 愛女黃敏珊動向受矚

商業內幕報導，輝達執行長黃仁勳承認婚外情、董事會啟動獨立調查，讓接班問題浮上檯面。分析師與前員工點名，財務長克瑞斯可能出任代理執行長，掌管資料中心與運算業務的副總裁巴克則是長期接班人選，黃仁勳女兒黃敏珊也受到關注。不過，輝達強調，黃仁勳將繼續擔任執行長，帶領公司運作不受中斷。

黃仁勳婚外情挑動共諜舊案神經 菲國軍方：持續防範滲透

輝達執行長黃仁勳傳出婚外情，交往對象被懷疑可能為中國蒐集情報，引發外界關注。菲律賓也曾出現多起中國間諜疑雲，軍方今天表示...

AI讓晶片大佬變科技明星 也讓黃仁勳捲入風暴

紐約時報報導，過去晶片業沒有明星，如今黃仁勳成了搖滾巨星，也招來華府與北京的關注。

川普通話關心黃仁勳「他不知她是間諜」 曝FBI正調查婚外情

全球市值最高之一的Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳(Jensen Huang)涉中國間諜案繼續延燒。川普總統9日在白宮對媒體表示，聯邦調查局(FBI)正在調查黃仁勳與中國女間諜的婚外情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。