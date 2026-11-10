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AI讓晶片大佬變科技明星 也讓黃仁勳捲入風暴

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
捲入緋聞的輝達CEO黃仁勳（左）是美國總統川普（右）倚重的科技巨擘。路透
捲入緋聞的輝達CEO黃仁勳（左）是美國總統川普（右）倚重的科技巨擘。路透

紐約時報報導，過去晶片業沒有明星，如今黃仁勳成了搖滾巨星，也招來華府與北京的關注。

在黃仁勳與輝達改變科技版圖之前，半導體業幾乎沒有明星。談到晶片業領袖，財富、緋聞與政治，很少是話題。 

但黃仁勳改變了矽谷。從2010年代中期開始，他全力押注生成式AI所需的晶片，讓輝達從遊戲顯卡公司，變成AI時代的基礎建設供應商。這也讓這位台灣出生的執行長，與許多同業累積驚人財富，甚至超越知名軟體與網路巨頭。 

財富與影響力，也讓黃仁勳成為華府的焦點。美國總統川普等政治人物開始關注他，也讓他捲入各種關係與糾葛。黃仁勳8日承認與一名化名Alice Huang（黃樂）的中國籍企業人士陷入此類私情糾葛，而美國情報單位認定，這名女子是中國間諜。輝達發言人拒絕評論。 

長期追蹤晶片業的哈佛商學院教授大衛・尤菲（David Yoffie）說，「在生成式AI崛起前，半導體業不性感，也不是執行長能快速致富的行業。」

尤菲說，黃仁勳原本符合這種形象，直到2023年，當生成式AI爆發，輝達晶片成為關鍵零件，一切才改變。 

「過去三年，他成了搖滾巨星，招來的關注，也跟搖滾巨星一樣。」尤菲說。 

黃仁勳之前最知名的晶片業領袖，是英特爾前執行長葛洛夫（Andy Grove）。葛洛夫從未持有價值超過數億美元的股票。英特爾共同創辦人摩爾（Gordon Moore），是晶片業先驅中唯一的知名億萬富翁。葛洛夫與摩爾，以及許多同業，都以長久婚姻與低調生活聞名。 

但英特爾從未像輝達一樣，營收與市值飆升如此之快。輝達成立於1993年，2017年市值突破1,000億美元，2023年成為首家市值破1兆美元的晶片公司，後來更成為首家市值突破5兆美元的上市公司。 

晶片業並非沒有醜聞。2018年，英特爾迫使執行長柯再奇（Brian Krzanich）下台，因為他與下屬有關係。 

也有晶片業高層喜歡炫耀財富。超微（AMD）共同創辦人與前執行長桑德斯（Jerry Sanders），在加州比佛利山與馬里布買下豪宅，有時還搭勞斯萊斯。

摩爾於2023年過世，晚年曾在夏威夷大島蓋了一棟1萬平方英尺的房子。但他更以慈善與「摩爾定律」聞名。他從未像甲骨文共同創辦人艾利森（Larry Ellison）那樣，買下一座夏威夷島。

晶片業高層的奢華消費，未來可能減少，部分原因是近期股市下跌，市場擔心AI資料中心硬體支出放緩。 

但晶片業者仍繳出亮眼財報，營收飆升，執行長與分析師預期，這波榮景將持續更久。產業年營收8月首次突破1兆美元，這個數字原本預計2030年才會達到。市場研究機構Gartner預測，2026年營收將達1.6兆美元，年增92%。 

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