黃仁勳婚外情捲情報案 川普政商關係與晶片政策遭檢視

輝達（Nvidia）表示，公司董事會正著手調查執行長黃仁勳（JensenHuang）是否成為外國情報行動的目標後，美國總統川普與黃仁勳的密切關係今天再度受到外界放大檢視。

路透社報導，黃仁勳是川普在矽谷關係最密切的盟友之一，兩人的關係至少可追溯至2025年。過去兩年來，黃仁勳多次表達支持川普政府的政策，並在輝達尋求向中國市場銷售先進晶片之際，經常出現在華府。

先進晶片是美國人工智慧（AI）熱潮的核心。美國政府官員過去曾試圖透過出口管制，限制中國取得這類晶片，以遏止中國的AI能力。

「紐約時報」報導，黃仁勳與中國商界人士黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）關係密切；美國情報官員認為，黃樂曾向中國政府傳遞資訊。輝達董事會因此展開調查，公司股價今天收盤下跌逾4%。

德拉瓦州民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）在社群平台X發文說：「我正推動調查黃仁勳及輝達，以確認我們的國家安全是否受到侵害。我們需要了解AI億萬富豪與川普政府之間的關係、究竟是誰在做這些決策，以及真正掌舵的人是誰。」

聯邦眾議院外交委員會的民主黨籍成員致函美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求商務部停止向中國出口先進AI晶片。

民主黨籍眾議員艾莫（Gabe Amo）、米克斯（Gregory Meeks）及卡姆拉格-德夫（SydneyKamlager-Dove）要求商務部在12月1日前說明，商務部高層官員是否知悉美國情報將黃樂與中國取得輝達晶片的行動作連結。

黃樂是總部位於新加坡的Megaspeed前主管，與黃仁勳並無親屬關係。

這些眾議員也在信中詢問，商務部高層官員是否曾就黃樂及Megaspeed一事，與國務卿盧比歐（MarcoRubio）溝通。

信中補充說：「如果商務部沒有獲得簡報，我們需要知道原因。如果商務部已獲得簡報，我們需要知道採取了何種回應。若商務部明知存在可信的國安疑慮，卻仍准許這些出口，美國民眾有權要求政府說明。」

輝達執行長黃仁勳與美國總統川普有直接聯繫管道。路透社記者2025年12月曾看到，川普的手機上跳出黃仁勳的全名。

今年5月，黃仁勳搭乘空軍一號與川普一同前往中國；這是美國總統近10年來首度訪問中國。9月，黃仁勳也出席白宮為中國國家主席習近平舉行的高規格國宴。根據媒體報導，輝達承諾為川普規劃興建的白宮宴會廳提供2500萬美元（約新台幣8億元）資金。

紐時報導，川普曾獲簡報，得知黃仁勳與這名女子的關係，以及她向中國政府提供資訊的情報，但川普選擇不採取行動。

白宮新聞辦公室今天拒絕進一步評論川普與黃仁勳的關係。

川普今天表示，聯邦調查局（FBI）正在調查黃仁勳與這名被指為北京間諜的中國女商人之間的婚外情。川普說，他曾與黃仁勳交談，黃仁勳告訴他，自己不知道這名女子是間諜；川普表示，他相信黃仁勳的說法。